Προϋπολογισμός: Μέτρα στήριξης 7 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 - 2027 προβλέπει το σχέδιο

Tου Χρυσόστομου Τσούφη

Με μέτρα στήριξης νοικοκυριών σχεδόν 7 δισ€ για τη διετία 2026-2027, καταθέτει σε λίγες ώρες στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης το προσχέδιο του πρώτου του προϋπολογισμού ως υπουργού Οικονομικών. Τα μέτρα, που ενσωματώνουν και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, «σπάνε» ως εξής:

2,7 δισ€ για το 2026

4,25 δισ€ για το 2027

Ξεχωρίζουν: 2026 2027

Η αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος 1,2 δισ€ 1,6 δισ€

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς 75 εκατ€ 210 εκατ€

Το νέο μισθολόγιο ενστόλων 275 εκατ€ 275 εκατ€

Οι αυξήσεις συντάξεων 467 εκατ€ 918 εκατ€

Οι αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο 358 εκατ€ 668 εκατ€

Μεγάλη κερδισμένη η μεσαία τάξη, και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι κάτω των 30 ετών.



Μέχρι την τελευταία στιγμή έσβηναν κι έγραφαν στο Υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το ΑΕΠ για φέτος αναθεωρείται από το 2,2% στο 2,3% ( απόρροια του κακού β’ τριμήνου όταν και η ανάπτυξη «φρέναρε» στο 1,7%) ενώ για το 2026 επιταχύνεται στο 2,4%. Σε απόλυτα μεγέθη, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ και θα φτάσει τα 260 δισ€.



Και στις δύο χρονιές πάντως η Ελλάδα θα αναπτυχθεί σημαντικά περισσότερο από ότι η Ευρωζώνη για την οποία οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι μόλις 1,2% και 1%



Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται το 2026 επίσης στο 2,4% του ΑΕΠ. Μια μάλλον συντηρητική πρόβλεψη αν σκεφτεί κάποιος ότι το πρωτογενές του 2024 έφτασε το 4,8% και φέτος αναμένεται και πάλι να ξεπεράσει το 4% με την περιστολή της φοροδιαφυγής να διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο που στελέχη της κυβέρνησης κι όχι τυχαία αλλά ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της, Κωστής Χατζηδάκης, μιλούν ανοιχτά και για νέο πακέτο στήριξης μέσα στο 2026, πιθανότατα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Επίσης αποτέλεσμα των «θηριωδών» πλεονασμάτων είναι η και μεγάλη μείωση του χρέους, στο 145% του ΑΕΠ φέτος και στο 140% το 2026 αφού δίνουν την ευκαιρία για πρόωρη αποπληρωμή χρεών όπως αυτή του Δεκεμβρίου ύψους 5,29δισ€ από το πρώτο μνημόνιο.



Μέτρα στήριξης που κρίνονται απαραίτητα καθώς οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό δεν είναι ενθαρρυντικές.



Φέτος αναμένεται να κλείσει στο 2,6% μισή μονάδα πάνω από το 2,1% των προβλέψεων του φετινού προϋπολογισμού ενώ και το 2026 – έστω και για 0,2 – προβλέπεται να βρεθεί στο 2,2% πάνω από το στόχο του 2%.



Ξεχωρίζει επίσης η πρόβλεψη για το ….ελατήριο των επενδύσεων που αναμένεται να «τεντωθεί» το 2026. Αύξηση επενδύσεων 10,2% το 2026 έναντι 5,7% φέτος προβλέπεται στο προσχέδιο ποντάροντας βεβαίως στο γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τον Αύγουστο 2026 και η πίεση ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ θα φτάσει στο…κόκκινο. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που θα φτάσει τα 17 δισ€.



Την ίδια στιγμή, η... παραδοσιακή μηχανή της ελληνικής οικονομίας, η ιδιωτική κατανάλωση, αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% από 1,9% φέτος.





