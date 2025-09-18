Συνάντηση Χατζηδάκη με τον Li Xi, ανώτερo αξιωματούχο της Κίνας

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον κ. Li Xi, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος.

Κατά τη συνάντηση, έγινε αναφορά στη διαχρονική φιλία και συνεργασία Ελλάδας και Κίνας, δύο χωρών με αρχαίους πολιτισμούς. Ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας αυτής θα προχωρά πάντοτε με σεβασμό στις δεσμεύσεις της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μεταξύ αυτών:

• Η διεύρυνση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στη μεγάλη κινεζική αγορά.

• Η αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, αξιοποιώντας την πρόσφατη έναρξη της τρίτης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών (Αθήνα–Τσενγκντού).

• Η ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση της Κινεζικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Καταλήγοντας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ευχαρίστησε επίσης την κινεζική πλευρά για τη σταθερή στήριξή της σε ζητήματα αρχών, όπως το Κυπριακό και το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης και η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη.

