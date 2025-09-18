Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) διατήρησε αμετάβλητα σήμερα τα επιτόκια, καθώς αξιολογεί τον επίμονο πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις αβέβαιες προοπτικές ανάπτυξης και την αβέβαιη κατάσταση στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το CNBC. Ειδικότερα, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής (MPC) ψήφισε με 7-2 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 4%. Η κεντρική τράπεζα μείωσε για τελευταία φορά τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Αύγουστο.

«Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην εξάλειψη οποιωνδήποτε υφιστάμενων ή αναδυόμενων πιέσεων πληθωρισμού, προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε βιώσιμα επίπεδα στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα», ανέφερε η BoE σε ανακοίνωσή της.

Αν και οι οικονομολόγοι δεν περίμεναν μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ανέμεναν να δουν την κατανομή των ψήφων και τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας για να βρουν ενδείξεις σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η MPC στην επόμενη συνεδρίασή της τον Νοέμβριο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας επανέλαβε ότι «η σταδιακή και προσεκτική περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής παραμένει η κατάλληλη επιλογή».

Η απόφαση της MPC έρχεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έδειξαν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή στον ρυθμό αύξησης των τιμών τον Αύγουστο, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να παραμένει στο 3,8%.

Ο δομικός πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 3,8% τον Ιούλιο. Ο ετήσιος πληθωρισμός των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε από 5% τον Ιούλιο σε 4,7% τον Αύγουστο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4% τον Σεπτέμβριο, διπλάσια από τον στόχο του 2%, πριν υποχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

