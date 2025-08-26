Λογαριασμός
Συνάντηση Στουρνάρα με τραπεζίτες για την αργή μείωση του ιδιωτικού χρέους

Στη συνάντηση θα τεθεί το ζήτημα της αργής μείωσης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αν και έχει φύγει από τα χέρια των τραπεζών παραμένει στα χαρτοφυλάκια των funds 

Στουρνάρας

Κρίσιμη συνάντηση για το ιδιωτικό χρέος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος με πρωτοβουλία του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, με τη συμμέτοχη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, των υπουργών Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, των επικεφαλής των συστημικών τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. 

Στη συνάντηση θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της αργής μείωσης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αν και έχει φύγει από τα χέρια των τραπεζών παραμένει στα χαρτοφυλάκια των funds και επιβαρύνει σημαντικό τμήμα της οικονομίας. 

Στη συνάντηση θα αναζητηθούν πρόσθετες λύσεις για την επιτάχυνση της μείωσης του ιδιωτικού χρέους, που φτάνει τα 87 δισ. ευρώ, όπως και για τις κατοικίες που βρίσκονται δεσμευμένες εκτός αγοράς. 
 

