Ο Τραμπ προειδοποιεί με επιπλέον δασμούς τις χώρες που επιβάλλουν ψηφιακούς φόρους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με «επιπλέον δασμούς» στα προϊόντα τους, τις χώρες που έχουν ψηφιακούς φόρους, εφόσον αυτές δεν καταργήσουν τη σχετική νομοθεσία.

Πηγές ανέφεραν νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε αξιωματούχους κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Πολλές χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, έχουν επιβάλει φόρους στα έσοδα από τις πωλήσεις των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet’s Google, Meta’s Facebook, Apple και Amazon. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί πηγή εμπορικών τριβών για πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις.

«Με αυτή την ανάρτηση στο Truth Social, προειδοποιώ όλες τις χώρες που εφαρμόζουν ψηφιακούς φόρους, νομοθεσία, κανόνες ή κανονισμούς ότι, εάν δεν καταργηθούν αυτές οι μεροληπτικές ενέργειες, εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλω σημαντικούς πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές της εν λόγω χώρας προς τις ΗΠΑ και θα θεσπίσω περιορισμούς στις εξαγωγές της υψηλά προστατευόμενης τεχνολογίας και των τσιπ μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω νομοθεσία «σχεδιάστηκε για να βλάψει ή να δημιουργήσει διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας» και ότι έδωσε πλεονέκτημα σε εταιρείες από την Κίνα, ανταγωνίστρια των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει στο παρελθόν να επιβάλει δασμούς σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Γαλλία λόγω διαφορών που σχετίζονται με τους φόρους επί των ψηφιακών υπηρεσιών.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ διέταξε τον εμπορικό του υπεύθυνο να επαναλάβει τις έρευνες με στόχο την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από χώρες που επιβάλλουν φόρους επί των ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

