Η «έκρηξη» της κινεζικής χρηματιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί επανάληψη του 2015

Της Shuli Ren*

Η Κίνα βρίσκεται σε περίοδο «έκρηξης» των χρηματιστηριακών αγορών. Ο δείκτης CSI 300 έχει σημειώσει άνοδο 9% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, ενώ ο δείκτης ChiNext, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, έχει εκτοξευθεί κατά 18%, αφήνοντας τον S&P 500 πολύ πίσω.

Καθώς το «θηρίο» αρχίζει να ξυπνά, υπάρχουν ανησυχίες ότι θα δούμε μια επανάληψη του 2015 - μια ευφορική άνοδο το πρώτο εξάμηνο του έτους, ακολουθούμενη από μια εξίσου θεαματική πτώση που έριξε τον CSI 300 κατά 47% λόγω ανησυχιών ότι τα κέρδη δεν ήταν βιώσιμα.

Το τρέχον οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει σίγουρα ομοιότητες. Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια παρατηρείται αποπληθωρισμός τιμών παραγωγού, στη μακρύτερη περίοδος της τελευταίας δεκαετίας. Η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο να τερματίσει τον πόλεμο των τιμών που έχει υπονομεύσει τα εταιρικά κέρδη, θυμίζοντας τη λεγόμενη μεταρρύθμιση της προσφοράς που εισήχθη το 2015. Οι συναλλαγές με πίστωση περιθωρίου, ένα μέτρο της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Πώς είναι δυνατόν η χρηματιστηριακή αγορά να έχει τόσο καλή απόδοση ενώ η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση αποπληθωρισμού; Φαίνεται ότι η Κίνα εισέρχεται για άλλη μια φορά σε μια φούσκα που τροφοδοτείται από τη ρευστότητα.

Πριν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, ωστόσο, αξίζει να αναρωτηθούμε ποιες εταιρείες είναι οι αγαπημένες της αγοράς και αν τα κέρδη τους δικαιολογούν την «αγάπη» των επενδυτών.

Σε αντίθεση με πριν από μια δεκαετία, όταν οι μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας προκάλεσαν την τρέλα των μετοχών, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την τελευταία άνοδο, δημιουργώντας παράλληλα νέες mega caps, δηλαδή τις εταιρείες πολύ μεγάλης χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης.

Το νέο αφήγημα για την Κίνα που αγοράζει στην Κίνα κερδίζει γρήγορα έδαφος. Την περασμένη εβδομάδα, η DeepSeek κυκλοφόρησε μια αναβάθμιση του μοντέλου V3, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για να φιλοξενήσει την επόμενη γενιά εγχώριων τσιπ. Εν τω μεταξύ, η Nvidia φέρεται να σταμάτησε την παραγωγή του τσιπ H20 AI, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κινεζική αγορά, αφού το Πεκίνο ζήτησε από τις τεχνολογικές εταιρείες να σταματήσουν να τα αγοράζουν λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Με άλλα λόγια, η Κίνα δεν θέλει μόνο τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να τα τροφοδοτήσει με το δικό της υλικό. Οι εισηγμένες εταιρείες που πέρασαν τις δοκιμές συμβατότητας DeepSeek, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών τσιπ Cambricon Technologies και Hygon Information Technology με έδρα το Πεκίνο, έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο στην αξία τους.

Εν τω μεταξύ, καθώς εξελίσσεται η περίοδος των οικονομικών αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου άσχημα. Από τις 65 τεχνολογικές εταιρείες του CSI 300, 28 έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με μέση αύξηση των πωλήσεων και των κερδών κατά 11,4% και 15,5% αντίστοιχα, τα καλύτερα αποτελέσματα σε ένα χρόνο. Τα έσοδα της Hygon, της οποίας οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο 51% αυτό το μήνα, αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με πέρυσι.

Στην αρχή του έτους, η άφιξη του εκπληκτικά καλού μοντέλου γλώσσας της DeepSeek ενθουσίασε το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, όπου είναι εισηγμένες από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Κίνας. Εταιρείες όπως η Tencent και η Alibaba προώθησαν τα δικά τους μοντέλα, εκμεταλλευόμενες την επιτυχία της DeepSeek.

Τώρα, βρισκόμαστε στην επόμενη φάση της μεταμόρφωσης των κινεζικών μετοχών από την τεχνητή νοημοσύνη. Το επίκεντρο είναι οι εταιρείες υποδομών. Αυτή τη φορά, τα χρηματιστήρια της ηπειρωτικής Κίνας, όπου συχνά εισάγονται στο χρηματιστήριο νεότερες εταιρείες σκληρής τεχνολογίας, είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι. Απλώς προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά με το Χονγκ Κονγκ, ένα φαινόμενο που δεν παρατηρήθηκε το 2015.

Με την πρώτη ματιά, ορισμένοι από τους δείκτες αποτίμησης μπορεί να φαίνονται αποθαρρυντικοί. Η Cambricon, για παράδειγμα, η αγαπημένη της αγοράς, διαπραγματεύεται 66 φορές τις μελλοντικές πωλήσεις, πολύ πάνω από τις 19 φορές της Nvidia, η οποία και αυτή από μόνη της είναι ακριβή. Ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με μια επαναστατική τεχνολογία που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή όχι. Θα ήταν καλύτερο να εκμεταλλευτούμε το γενικότερο θέμα. Η Goldman Sachs, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αύξησε τον στόχο τιμής της Cambricon κατά 50%, αποτιμώντας την εταιρεία σε 9 φορές τις πωλήσεις του 2030.

Οι περισσότεροι από εμάς συμφωνούμε πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι επαναστατική. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές πρέπει να αποφύγουν τη γραμμική σκέψη και να μην κάνουν πολλούς παραλληλισμούς με το παρελθόν. Μέσα σε όλη αυτή τη φρενίτιδα, η κινεζική αγορά αξίας 12 τρισ. δολαρίων προσπαθεί απλώς να βρει τη δική της εκδοχή της Nvidia.

*Η Shuli Ren είναι αρθρογράφος της στήλης Bloomberg Opinion και καλύπτει τις ασιατικές αγορές

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.