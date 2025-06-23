Ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ελληνικές τράπεζες, στηρίζοντας πολυεπίπεδα την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία αναδείχθηκε στη σημερινή ανοικτή Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Τις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , θεσμικών φορέων και ανεξάρτητων αρχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ, καθώς και στελεχών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης «το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας για κάθε χώρα ανεξαιρέτως. Τράπεζες ισχυρές και εύρωστες, προσανατολισμένες στις επενδύσεις και στην υποστήριξη της παραγωγής και της εξωστρέφειας είναι παντού ο κυριότερος παράγοντας για το δυναμισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ισχυρή οικονομία είναι εκ των πραγμάτων προϋπόθεση για την επέκταση της ευημερίας στην κοινωνία. Οικονομία ισχυρή δεν υπάρχει χωρίς τράπεζες σύγχρονες και δημιουργικές. Σήμερα έπειτα από τη συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών μια σειρά από στοιχεία πιστοποιούν ότι οι τράπεζες δηλώνουν και πάλι «παρών»​​​​​​​, αφού έχουν εξυγιανθεί πλήρως από τις συνέπειες της κρίσης που ξεκίνησε το 2010».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ, καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, στην κεντρική του παρουσίαση, μίλησε για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην τρέχουσα διεθνή συγκυρία αυξημένης αβεβαιότητας, μετά τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Αμερική και στη Μέση Ανατολή.

Σε μια ενδελεχή ανάλυση της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος της ΕΕΤ ανέδειξε τη σημαντική προσφορά των τραπεζών στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, αλλά και τον κομβικό ρόλο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις του μέλλοντος για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, οι οποίες, όπως επισήμανε, είναι κοινές προκλήσεις όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ανάμεσα στα κύρια μηνύματα της ομιλίας του, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

- Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αυξήσει κατακόρυφα την γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα τους τελευταίους μήνες. Η αντισυμβατική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, η οποία είναι αντίθετη με το παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο, που οι ίδιες οι ΗΠΑ βοήθησαν να δημιουργηθεί τα τελευταία 80 χρόνια, έχει απορρυθμίσει τις πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες του πλανήτη και έχει αυξήσει την αβεβαιότητα παντού, στους επενδυτές, τις επιχειρήσεις, τις αγορές, και τις κυβερνήσεις. Οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιτείνουν την αβεβαιότητα.

- Η ελληνική οικονομία είναι σχετικά ανθεκτική στην πρόσφατη παγκόσμια αναταραχή. Είναι λιγότερο ευαίσθητη στη δασμολογική πολιτική Τραμπ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς οι εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% του ΑΕΠ έναντι 3% της Ευρώπης. Η ελληνική οικονομία, επίσης, αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Η Ελλάδα, με όπλα την ισχυρή δημοσιονομική της θέση, την πολιτική σταθερότητα καθώς και το πλεονέκτημα της πρόσβασής της στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία .

- Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας, έχει ανακάμψει πλήρως και κάνει πλέον βήματα επέκτασης των εργασιών του στο εξωτερικό μετά από πολλά χρόνια. Τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού του βρίσκονται σε διαρκή τροχιά βελτίωσης από το 2022. Η επαναλαμβανόμενη - χωρίς τα έκτακτα έσοδα - κερδοφορία είναι θετική, ενώ οι δείκτες αποδοτικότητας έχουν διαμορφωθεί στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Έτσι, και η μερισματική απόδοση για τη χρήση του 2024 αυξήθηκε σε όλες τις τράπεζες.

- Συγχρόνως, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι ισχυροί και πολύ κοντά στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι δείκτες ρευστότητας υπερβαίνουν κατά 2 φορές τον ελάχιστα απαιτούμενο δείκτη και είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ αποπληρώθηκε η παλαιά χρηματοδότηση της εποχής Covid από το Eυρωσύστημα μέσω των «Στοχευμένων Πράξεων πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης» (TLTRO ΙΙΙ) της EKT.

- Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών δεν περνά απαρατήρητη ούτε από τους αξιολογικούς οίκους, που πλέον δίνουν επενδυτική βαθμίδα στις τράπεζες, ούτε και από τους επενδυτές, που δείχνουν την προτίμηση τους σε αυτές καθώς οι δείκτες τιμών των μετοχών προς την λογιστική αξία τους αυξάνονται.

- Οι τράπεζες στηρίζουν την οικονομία και την κοινωνία. Ο τραπεζικός τομέας χρηματοδοτεί την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο δανεισμός προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξάνεται σήμερα με ρυθμό 17,2% σε ετήσια βάση (στοιχεία Απριλίου 2025), ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης, που είναι 2,6%. Μέρος του νέου δανεισμού κατευθύνεται και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρώτο πεντάμηνο του έτους έχουν συναφθεί 15.349 δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ ενώ από τα μέσα του 2022 έως το τέλος Απριλίου έχουν συμβασιοποιηθεί 478 δάνεια συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 6,3 δισ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης) Ο καθαρός δανεισμός προς τους ιδιώτες, αν και παραμένει σε αρνητικό έδαφος λόγω της στασιμότητας της στεγαστικής πίστης, διαρκώς ανακάμπτει. Η υλοποίηση του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έως τα μέσα Ιουνίου, πέντε μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, είχαν εγκριθεί 7.600 αιτήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτοντας σχεδόν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού ή 910 εκατ. ευρώ σε σύνολο 2 δισ. ευρώ και είχαν εκταμιευθεί τα πρώτα 750 δάνεια.

Ο πρόεδρος της ΕΕΤ αναφέρθηκε και στη διαρκή, εκ μέρους των τραπεζών, στήριξη της κοινωνίας. Οι τράπεζες τόνισε βρίσκονται στην πρωτοπορία των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance - Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Διακυβέρνηση). Πρώτες ανέδειξαν το ζήτημα της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, το «G» του «ESG», ενώ συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής διευκολύνοντας την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε όρους αξίας, το μερίδιο των πληρωμών με μετρητά στην Ελλάδα από 75% το 2016 υποχώρησε πέρυσι στο 42% έναντι 39% στην ευρωζώνη (από 54% το 2016).

Οι τράπεζες επίσης πρωτοστατούν στα θέματα του περιβάλλοντος, το «E» του «ESG». Αναλαμβάνουν διαρκώς πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ εκδίδουν και πράσινα ομόλογα. Επιτελούν επίσης ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, το «S» του «ESG», με χορηγίες και δωρεές σε κρίσιμους τομείς δραστηριότητας, όπως Υγεία, Πολιτισμό, Παιδεία, Δημογραφικό, Αθλητισμό. Χαρακτηριστικά, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει ποσά άνω των 600εκατ. ευρώ από το 2019 έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων δράσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» και τη συμμετοχή τους στον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Τέλος, οι τράπεζες διαθέτουν τεράστιες επενδύσεις, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό για να στηρίξουν την υλοποίηση πολλών κεντρικών λειτουργιών της Πολιτείας.

