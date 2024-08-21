Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,1113 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,3430 γεν, στο 0,8527 με τη στερλίνα και στο 0,9505 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,66% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,0810 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,3032 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

