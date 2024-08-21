Λογαριασμός
Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,1113 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,3430 γεν, στο 0,8527 με τη στερλίνα και στο 0,9505 με το ελβετικό φράγκο

euro

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,1113 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,3430 γεν, στο 0,8527 με τη στερλίνα και στο 0,9505 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,66% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,0810 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,3032 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ευρώ Συνάλλαγμα
