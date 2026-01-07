Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,44% με έκρηξη συναλλαγών στο κλείσιμο- Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

Με ήπια άνοδο 0,44% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στις 2.163,88 μονάδες, καταγράφοντας νέο υψηλό 16ετίας. Ο τζίρος αυξήθηκε λόγω μεγάλων πακέτων στην Alpha Bank

Ελληνικό Χρηματιστήριο κτίριο

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.160 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών.

Ο τζίρος εκτοξεύθηκε καθώς έγιναν πακέτα στην Alpha Bank που αποτελούν πάνω από το 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, με την αξία τους να ξεπερνά τα 355 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.163,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2020 (2.195,41 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.163,54 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη τιμή στις 2.150,02 μονάδες (-0,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 822,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 487, 055 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 175.444.249 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,57%), της Πειραιώς (+2,45%), της Κύπρου (+1,67%), της Eurobank (+1,12%), της Alpha Bank (+1,12%), του ΟΤΕ (+1,08%) και της Εθνικής (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,64%), των ΕΛΠΕ (-2,27%), της ΕΥΔΑΠ (-2,18%), της Optima Bank (-1,55%) και του ΟΛΠ (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 117.596.223 και 24.908.887 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 404,74 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 176,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 45 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+7,94%) και Frigoglass (+6,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (-4,63%) και Λανακάμ(κ) (-4,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,6600 -0,41%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5400 +1,67%

METLEN: 44,4000 -0,89%

OPTIMA: 7,6300 -1,55%

ΤΙΤΑΝ: 53,7000 -0,56%

ALPHA BANK: 3,7900 +1,12%

AEGEAN AIRLINES: 14,5800 -0,55%

VIOHALCO: 11,9800 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,6400 +0,94%

ΔΑΑ: 10,8400 +0,65%

ΔΕΗ: 18,3700 +0,66%

COCA COLA HBC: 42,6200 -0,37%

ΕΛΠΕ: 8,6300 -2,27%

ELVALHALCOR: 4,2100 +3,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,8500 +1,02%

ΕΥΔΑΠ: 7,6200 -2,18%

EUROBANK: 3,6000 +1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2600 +0,69%

MOTOR OIL: 30,2000 -2,64%

JUMBO: 27,7000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 40,3500 -1,10%

ΟΠΑΠ: 18,7700 -0,58%

ΟΤΕ: 16,9200 +1,08%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1200 +2,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

