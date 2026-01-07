Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,8380 γεν, στο 0,8663 με τη στερλίνα και στο 0,9303 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,4350 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,3490 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

