Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,04%, στα 1,1688 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάρια

Κέρμα 2 ευρώ

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,8380 γεν, στο 0,8663 με τη στερλίνα και στο 0,9303 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 156,4350 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,3490 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συνάλλαγμα Ευρώ Ισοτιμία χρηματιστήριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark