Τριμερές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελλάδα και το Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, συνεχίζοντας την εποικοδομητική χρονιά που διένυσε το ΕΒΕΠ το 2025, δεχόμενο εμπορικές και διπλωματικές αποστολές με τις οποίες είχε την ευκαιρία να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, και μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν, σήμερα, με την επίτιμη πρόξενο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελλάδα, Βίκυ Πανταζοπούλου και τον πρόεδρο του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Πολιτισμού, Βενιζέλο - Βασίλειο Κατσικέα, για να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και της διερεύνησης νέων προοπτικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων Ελλάδας και Κένυας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η αγροδιατροφή, η ναυτιλία, ο τουρισμός, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν για ελληνικές επιχειρήσεις στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ανατολικής Αφρικής. Η πρόξενος και ο πρόεδρος του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία της Κένυας ως περιφερειακού κόμβου εμπορίου και επενδύσεων στην Αφρική, ενώ το προεδρείο του επιμελητηρίου εξέφρασε την πρόθεση για θεσμική και επιχειρηματική κινητοποίηση, με στόχο την ουσιαστική δικτύωση των μελών του με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς της Κένυας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά σε στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις του εμπορίου στην Κένυα η οποία κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 125.369 εκατομμυρίων KES τον Αύγουστο του 2025. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν κατά μέσο όρο -62.011,66 εκατομμύρια KES από το 1998 έως το 2025, παρουσιάζοντας ιστορικό υψηλό, -2.175,00 εκατομμύρια KES τον Ιούνιο του 1999 και ιστορικό χαμηλό, -170.134,00 εκατομμύρια KES τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κένυας.

Επίσης, αναδείχθηκαν τα στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Κένυας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων UN COMTRADE. Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Κένυα ανήλθαν σε 28,07 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024, ενώ οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Κένυα ανήλθαν σε 3,96 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά το 2024.

Το ΕΒΕΠ, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι με επιχειρήσεις-μέλη του, θα συμμετέχει σε επίσημη εμπορική αποστολή στην Κένυα, που ήδη δρομολογείται από το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την γενική γραμματεία του και την Enterprise Greece.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

