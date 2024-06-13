Συνεχίστηκε η άνοδος στις τιμές γραφείων και καταστημάτων το 2023

Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν οι τιμές γραφείων και καταστημάτων το 2023. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την προηγούμενη χρονιά, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 5,9% και των μισθωμάτων γραφείων όλων των κατηγοριών σε 6,2%. Το ίδιο διάστημα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 6,9% και των μισθωμάτων καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε 5,7%.

Γραφεία

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2023 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,9% σε σχέση με το 2022 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αντίστοιχης αύξησης 3,6% το 2022. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2023 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% στην Αθήνα, 2,2% στη Θεσσαλονίκη και 6,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το β΄ εξάμηνο του 2022, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 κατέγραψαν αντίστοιχη αύξηση 2,9%. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2023 οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 0,1% στη Θεσσαλονίκη και κατά 1,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα γραφείων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 6,2% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για την Αθήνα ανήλθε σε 6,0%, για τη Θεσσαλονίκη σε 7,8% και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε 6,1%.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση 1,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 2,0% κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,4% κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Καταστήματα

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2023 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6,9% σε σχέση με το 2022, για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 6,2% το 2022. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 8,5% για την Αθήνα, 7,3% για τη Θεσσαλονίκη και 4,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β΄ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 2,9% το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,1% το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2023 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,4% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,5% στη Θεσσαλονίκη και 1,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023.

Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 6,2% για την Αθήνα, 5,3% για τη Θεσσαλονίκη και 5,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 1,6% κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,3% κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία).



