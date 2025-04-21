Στο «βαθύ κόκκινο» έκλεισε η Wall μετά τη νέα επίθεση Τραμπ στον Πάουελ - «Βουτιά» άνω του 2% για το πετρέλαιο

Βαριές απώλειες σημείωσαν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σήμερα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε νέα επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την ώρα που οι traders ανησυχούν καθώς βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις προόδου στις διεθνείς εμπορικές συνομιλίες.

Ειδικότερα στο ταμπλό, ο Dow Jones διολίσθησε κατά 2,48% ή 971,82 μονάδες στις 38.170,41 μονάδες και ο S&P 500 κατρακύλησε κατά 2,38% ή 125,84 μονάδες στις 5.156,86 μονάδες. Ο Nasdaq από τη μεριά του κατέγραψε βουτιά 2,55% ή 415 μονάδων στις 15.870,90 μονάδες. Σημειώνεται ότι στα χαμηλά ημέρας και οι τρεις δείκτες βρέθηκαν να καταγράφουν απώλειες άνω του 3% και ο Dow σημείωσε πτώση έως και άνω των 1.100 μονάδων.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες γνωστοί ως «Magnificent Seven» κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, με την Tesla και τη Nvidia να χάνουν αντίστοιχα πάνω από 5% και 4%. Η Amazon έχασε πάνω 3%, ενώ οι Advanced Micro Devices και Meta Platforms σημείωσαν πτώση άνω του 2% και3% αντίστοιχα. Η Caterpillar έχασε και αυτή πάνω από 2%.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η οικονομία θα επιβραδυνθεί εάν ο Πάουελ - τον οποίο χαρακτήρισε «κ. αργοπορημένος, ένας μεγάλος χαμένος»- δεν μειώσει άμεσα τα επιτόκια. Η επίθεση αυτή έρχεται έπειτα από μια άλλη ανάρτηση την περασμένη εβδομάδα, στην οποία ο Τραμπ ζήτησε επίσης από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, υπονοώντας μάλιστα τη «απόλυση» του Πάουελ - κάτι που ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε ότι η ομάδα του προέδρου εξετάζει.

Οι μετοχές υποχώρησαν σημαντικά μετά την ανάρτηση του Τραμπ σήμερα. Το δολάριο δέχθηκε επίσης πιέσεις, σημειώνοντας χαμηλό τριών ετών.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν «μια νέα πηγή μακροοικονομικού άγχους, καθώς ο Τραμπ απειλεί την ανεξαρτησία της Fed», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge. «Η απειλή αυτή σχετίζεται με τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, καθώς ο Πάουελ και οι συνάδελφοί του αναγκάζονται να παραμείνουν στο περιθώριο λόγω της προοπτικής αύξησης του πληθωρισμού εξαιτίας των δασμών τους επόμενους μήνες».

Το επενδυτικό κλίμα πλήττεται επίσης από την έλλειψη προόδου στις διεθνείς εμπορικές συνομιλίες. Αν μη τι άλλο, οι εντάσεις φάνηκε να αυξάνονται με την Κίνα, με τη χώρα να προειδοποιεί άλλα έθνη να μη συνάψουν καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα έβλαπτε την Κίνα.

Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 8% από τις 2 Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά από δασμούς στις εισαγωγές από άλλες χώρες. Ο Nasdaq έχει χάσει σχεδόν 10% σε αυτό το διάστημα και ο Dow έχει υποχωρήσει κατά 9%.

Το πετρέλαιο υποχώρησε άνω του 2% εν μέσω ενδείξεων για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 2% σήμερα, λόγω των ενδείξεων για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ οι επενδυτές παρέμειναν ανήσυχοι για τους οικονομικούς αντίθετους ανέμους από τους δασμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ζήτηση για καύσιμα.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Ιουνίου έχασε 1,70 δολάρια ή 2,5% και έκλεισε στα 66,26 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση - την περασμένη Πέμπτη - είχε καταγράψει βουτιά 3,2%. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου έκλεισε στα 63,08 δολάρια, χάνοντας 1,60 δολάρια ή 2,47%, έχοντας χάσει 3,54% στην τελευταία συνεδρίαση. Η Πέμπτη ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα λόγω της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής.

«Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν φαίνονται σχετικά θετικές, γεγονός που επιτρέπει στους traders να αρχίσουν να σκέφτονται την πιθανότητα μιας λύσης», δήλωσε ο Harry Tchilinguirian, επικεφαλής της ομάδας ερευνών της Onyx Capital Group. «Η άμεση επίπτωση θα ήταν ότι το ιρανικό αργό δεν θα βρισκόταν εκτός αγοράς».

Στις συνομιλίες, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να αρχίσουν να καταρτίζουν ένα πλαίσιο για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά από συζητήσεις τι οποίες ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε ως «πολύ καλή πρόοδο».

Η πρόοδος αυτή ακολουθεί τις περαιτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα σε βάρος ενός ανεξάρτητου κινεζικού διυλιστηρίου πετρελαίου που, όπως ισχυρίζονται, επεξεργάστηκε ιρανικό αργό, αυξάνοντας την πίεση στην Τεχεράνη.

Σημειώνεται ότι ο OPEC+ αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή κατά 411.000 βαρέλια ημερησίως από τον Μάιο, αν και μέρος της αύξησης αυτής μπορεί να αντισταθμιστεί από περικοπές από χώρες που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις τους.

Μια δημοσκόπηση του Reuters στις 17 Απριλίου έδειξε ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι η δασμολογική πολιτική του Τραμπ θα προκαλέσει σημαντική επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας φέτος και του χρόνου, με τη μέση πιθανότητα ύφεσης τους επόμενους 12 μήνες να προσεγγίζει το 50%. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

