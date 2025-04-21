Wall Street: Μεγάλη κατρακύλα μετά τη νέα επίθεση Τραμπ στον Πάουελ - Με το βλέμα στις εμπορικές συμφωνίες οι traders

Βαριές απώλειες καταγράφουν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σήμερα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε νέα επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, ενώ οι traders βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις προόδου στις παγκόσμιες εμπορικές συνομιλίες.

Ειδικότερα στο ταμπλό, ο Dow Jones διολισθαίνει κατά 3,02% ή 1.182 μονάδες στις 37.964,14 μονάδες και ο S&P 500 κατρακυλά κατά 3,15% ή 165 μονάδες στις 5.116,13 μονάδες. Ο Nasdaq από τη μεριά του καταγράφει βουτιά 3,42% ή 555 μονάδων στις 15.733,38 μονάδες.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες γνωστοί ως «Magnificent Seven» καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με την Tesla και τη Nvidia να χάνουν αντίστοιχα 7% και 6%. Η Amazon χάνει 3%, ενώ οι Advanced Micro Devices και Meta Platforms υποχωρούν επίσης κατά περίπου 3%. Η Caterpillar χάνει και αυτή 3%.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η οικονομία θα επιβραδυνθεί εάν ο Πάουελ - τον οποίο χαρακτήρισε «κ. αργοπορημένος, ένας μεγάλος χαμένος»- δεν μειώσει άμεσα τα επιτόκια. Η επίθεση αυτή έρχεται έπειτα από μια άλλη ανάρτηση την περασμένη εβδομάδα, στην οποία ο Τραμπ ζήτησε επίσης από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, υπονοώντας μάλιστα τη «απόλυση» του Πάουελ - κάτι που ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε ότι η ομάδα του προέδρου εξετάζει.

Οι μετοχές υποχώρησαν σημαντικά μετά την ανάρτηση του Τραμπ σήμερα. Το δολάριο δέχθηκε επίσης πιέσεις, σημειώνοντας χαμηλό τριών ετών. Ο χρυσός, εν τω μεταξύ, εκτινάχθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τα 3.400 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν «μια νέα πηγή μακροοικονομικού άγχους, καθώς ο Τραμπ απειλεί την ανεξαρτησία της Fed», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge. «Η απειλή αυτή σχετίζεται με τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, καθώς ο Πάουελ και οι συνάδελφοί του αναγκάζονται να παραμείνουν στο περιθώριο λόγω της προοπτικής αύξησης του πληθωρισμού εξαιτίας των δασμών τους επόμενους μήνες».

Το επενδυτικό κλίμα πλήττεται επίσης από την έλλειψη προόδου στις διεθνείς εμπορικές συνομιλίες. Αν μη τι άλλο, οι εντάσεις φάνηκε να αυξάνονται με την Κίνα, με τη χώρα να προειδοποιεί άλλα έθνη να μη συνάψουν καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα έβλαπτε την Κίνα.

Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 8% από τις 2 Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά από δασμούς στις εισαγωγές από άλλες χώρες. Ο Nasdaq έχει χάσει σχεδόν 10% σε αυτό το διάστημα και ο Dow έχει υποχωρήσει κατά 9%.

