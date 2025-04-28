Οριακή αύξηση της δύναμης του ελληνικού στόλου τον Φεβρουάριο

Οριακή αύξηση παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού στόλου τον Φεβρουάριο, με την ολική χωρητικότητά του ωστόσο να καταγράφει μείωση, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον Φεβρουάριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου έτους 2024 προς τον Φεβρουαρίου 2023 σημειώθηκε μείωση κατά 0,1%.

Το ίδιο διάστημα, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2024.

Μείωση 4,5% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου του έτους 2024 προς τον Φεβρουάριο ο 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.