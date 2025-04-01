Στο ΕΣΠΑ οι παρακάμψεις Χαλκίδας - Ψαχνών με απόφαση Παπαθανάση

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027» εντάχθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», συνολικού μήκους περίπου 28 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 238.430.480 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση αφορά στην πλήρη μελέτη και κατασκευή των οδικών τμημάτων: «Ν. Λάμψαχος- Ψαχνά», μήκους 17 χλμ. περίπου, «Παράκαμψη Ψαχνών», μήκους 4,6 χλμ. περίπου, «Υψηλή Γέφυρα- Ν. Λάμψαχος», μήκους 4 χλμ., και «Αρτηρία σύνδεσης Βόρειας-Νότιας Εύβοιας», 2,4 χλμ. περίπου.

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες υποστηρικτικές δράσεις: απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις – αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ και συνδέσεις με αυτά και αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΘΟ, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η κατασκευή των παρακάμψεων Χαλκίδας – Ψαχνών με πόρους του ΕΣΠΑ, πέρα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, θα βελτιώσει τη σύνδεση της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη βόρεια Εύβοια, θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των Ψαχνών από τη διερχόμενη κυκλοφορία, ενώ παράλληλα, θα ενισχύσει την προσβασιμότητα προς όλους τους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Εύβοιας. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις για περαιτέρω βελτίωση των υποδομών, με θετική επίδραση στο περιβάλλον και στην οικονομική ανάπτυξη, προς όφελος των πολλών και της καθημερινότητας του κάθε πολίτη ξεχωριστά».

Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.



