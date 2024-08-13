Η ρωσική εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε ότι σήμερα Τρίτη θα στείλει 42,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, έναντι 39,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων τη Δευτέρα στη σκιά της εισβολής ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ.

Η Ρωσία διεξάγει έντονες μάχες εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που διείσδυσαν κοντά στον σημαντικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή Σούντζα του Κουρσκ, σε μια από τις μεγαλύτερες εισβολές στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Οι σταθμοί μεταφοράς και μέτρησης φυσικού αερίου στην Σούντζα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στο ουκρανικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου για περαιτέρω μεταφορά στην Ευρώπη.

Η διαχειρίστρια εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας έχει δηλώσει στο Reuters ότι το ρωσικό φυσικό αέριο συνέχισε να διέρχεται κανονικά στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.

Τον Μάιο του 2022, στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η διαχειρίστρια εταιρεία διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας σταμάτησε τη μεταφορά φυσικού αερίου σε μια εναλλακτική γραμμή διακλάδωσης μέσω του σημείου διαμετακόμισης της Σοχρανίφκα κοντά στην περιοχή του Λουγκάνσκ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να παίρνουν το φυσικό αέριο που διέρχεται από την Ουκρανία και να το στέλνουν σε δύο περιοχές αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Μετά το κλείσιμο της Σοχρανίφκα, οι όγκοι διαμετακόμισης μειώθηκαν κατά το ένα τέταρτο, καθώς η Gazprom δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτρέψει ποσότητες προς τη Σούντζα.

Η συμφωνία για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας λήγει φέτος, και το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να την παρατείνει ή να συνάψει νέα συμφωνία.

