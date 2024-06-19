Στο 3,56% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στη δημοπρασία

Αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στη σημερινή δημοπρασία των δεκαετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι προσφορές έφθασαν τα 727 εκατ. ευρω υπερκαλύπτοντας πάνω από 3,5 φορές το δημοπρατούμενο ποσό που επεδίωκε να συγκεντρώσει το Υπουργείο Οικονομικών (200 εκατ. ευρώ).

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση των δεκαετών ομολόγων (λήξεως 15 Ιουνίου 2034 σταθερού επιτοκίου 3,375%) κατά τη διαδικασία της επανέκδοσης διαμορφώθηκε στο 3,56% έναντι 3,51% που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία της 22η Μαΐου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.