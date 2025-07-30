EΚΤ: Χαμηλότερες φέτος οι αυξήσεις στους μισθούς της ευρωζώνης

Χαμηλότερες αυξήσεις στους μισθούς των χωρών της ευρωζώνης διαπιστώνει το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ τα οποία καλύπτουν περίπου των 47% των μισθωτών της ευρωζώνης, οι αυξήσεις των μισθών περιορίζονται για εφέτος στο 3,2% από 4,6% το 2024. Αν ληφθούν υπόψιν και οι διάφορες εφάπαξ πληρωμές οι αυξήσεις διαμορφώνονται για εφέτος στο 2,9% από 4,8% πέρυσι.

Πιο αναλυτικά:

- ο δείκτης μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο οποίος καλύπτει μόνο τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δείχνει ότι η αύξηση των μισθών που έχει διαπραγματευτεί, με εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές, θα είναι 4,6 % το 2024 (με βάση μέση κάλυψη 49,6 % των εργαζομένων στις συμμετέχουσες χώρες) και 3,2 % το 2025 (με βάση μέση κάλυψη 47,0 %).

- Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές δείχνει μέσο επίπεδο διαπραγματευόμενης αύξησης των μισθών 4,8% το 2024 και 2,9% το 2025.

Η πτωτική δυναμική του δείκτη μισθών σύμφωνα με την ΕΚΤ, αντανακλά εν μέρει τον μηχανικό αντίκτυπο των μεγάλων εφάπαξ πληρωμών (που καταβλήθηκαν το 2024 αλλά δεν θα καταβληθούν το 2025) και τον προωθημένο χαρακτήρα των αυξήσεων μισθών σε ορισμένους τομείς το 2024. Ο δείκτης μισθών χωρίς τις εφάπαξ πληρωμές δείχνει αύξηση 4,1% το 2024 και 3,8% το 2025.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ βρίσκεται στο 1,7% (από 1,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 4,6% το πρώτο τρίμηνο του 2025), ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές βρίσκεται στο 2,5% (από 3,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο τρίμηνο του 2025), ενώ ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ χωρίς τις εφάπαξ πληρωμές είναι στο 2,6% (από 3,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 4,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025).

Oι ενδείξεις για τον δείκτη μισθών της ΕΚΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να γίνουν πληρέστερες με την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Από την προηγούμενη δημοσίευση δεδομένων τον Ιούνιο του 2025, ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο Βέλγιο (αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά). Ο ορίζοντας πρόβλεψης έχει επίσης επεκταθεί έως το τέλος Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

