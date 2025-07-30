Σημαντικές διευκολύνσεις για την έγκαιρη και ομαλή υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων προβλέπει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων, όπως η ασθένεια, ο τοκετός ή ο θάνατος του υπεύθυνου λογιστή. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην προστασία τόσο των λογιστών – φοροτεχνικών όσο και των πελατών τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1065/2025), παράταση προβλέπεται για:

Προθεσμίες υποβολής πάσης φύσεως δηλώσεων και καταστάσεων τόσο φορολογικών όσο και ασφάλισης, ασφαλιστικών εισφορών και παροχών (παρ. 2, 3 αρ. 2 Α.1065/2025).

Περιπτώσεις λογιστών – φοροτεχνικών που νοσηλεύτηκαν για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, ή απεβίωσαν.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά τις δηλώσεις και καταστάσεις στις οποίες:

η καταληκτική ημερομηνία εμπίπτει στο διάστημα από την πρώτη έως και την τριακοστή ημέρα νοσηλείας, ή έως και την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία θανάτου του λογιστή.

ο λογιστής – φοροτεχνικός έχει αποδεδειγμένα εξουσιοδοτηθεί από τον πελάτη του μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και έχει αποκτήσει πρόσθετο ρόλο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και να παραμένει ενεργή. Η απόδειξη γίνεται με σχετική Βεβαίωση Εξουσιοδότησης από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Βεβαίωση Εξουσιοδότησης.

Διάρκεια Παράτασης

Σε περίπτωση νοσηλείας:

Εάν η διάρκεια δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, η παράταση ισχύει έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του εξιτηρίου.

Αν η νοσηλεία διαρκέσει περισσότερο, η παράταση ισχύει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο συμπληρώνονται τριάντα (30) ημέρες νοσηλείας.

Η νοσηλεία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση θανάτου:

Η προθεσμία παρατείνεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν του θανάτου.

Ο θάνατος, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, αποδεικνύεται με βεβαίωση του νοσοκομείου όπου επήλθε ή με ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων

Οι δηλώσεις, καταστάσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται εμπρόθεσμα και δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι, εφόσον υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Ψηφιακά: Με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας Νέο Αίτημα > Φορολογία > Θεματική Ομάδα: Ασθένεια λογιστή φοροτεχνικού (αρ. 67 ν.5042/2023) > Διαδικασία: Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταστάσεων λόγω ασθένειας, τοκετού ή θανάτου του λογιστή – φοροτεχνικού (Α.1065/2025) ή μέσω του myAADEapp.

Ταχυδρομικά: Με αποστολή φυσικού φακέλου, με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στην αρμόδια υπηρεσία.

Δια ζώσης: Με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Μέσω e–mail ή με μαγνητικό μέσο (π.χ. USB, CD, κ.λπ.): Στην αρμόδια τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θανάτου λογιστή-φοροτεχνικού, οι δηλώσεις και καταστάσεις που τον αφορούν υποβάλλονται από τους κληρονόμους του.

Περίοδος Ισχύος

Η νέα ρύθμιση καλύπτει δηλώσεις με προθεσμία υποβολής από 10/4/2023 και μετά. Τυχόν πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τις 10/4/2023 και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης (που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 67 του ν. 5042/2023) ακυρώνονται, ενώ ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιστρέφονται.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00

Πηγή: skai.gr

