Στις αγορές για 512 δισ. ευρώ βγαίνει η Γερμανία το 2026 

Περί τα 512 δισ. ευρώ σκοπεύει να αντλήσει από τις αγορές το επόμενο έτος το Βερολίνο, σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοίνωσε ο γερμανικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Πέμπτη.
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σχεδιάζει να αντλήσει 318 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων και επιπλέον 176 δισ. ευρώ μέσω βραχυπρόθεσμων τίτλων. Επίσης, η σχεδιάζει συνολικά τέσσερις εκδόσεις κοινοπρακτικών δανείων.
Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει πράσινους ομοσπονδιακούς τίτλους αξίας 16 με 19 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον γερμανικό οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους, η επιβεβαίωση του προγράμματος των εκδόσεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.