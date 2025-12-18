Στις αγορές για 512 δισ. ευρώ βγαίνει η Γερμανία το 2026 

Περί τα 512 δισ. ευρώ σκοπεύει να αντλήσει από τις αγορές το επόμενο έτος το Βερολίνο, σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοίνωσε ο γερμανικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Πέμπτη.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σχεδιάζει να αντλήσει 318 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων και επιπλέον 176 δισ. ευρώ μέσω βραχυπρόθεσμων τίτλων. Επίσης, η σχεδιάζει συνολικά τέσσερις εκδόσεις κοινοπρακτικών δανείων.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει πράσινους ομοσπονδιακούς τίτλους αξίας 16 με 19 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους, η επιβεβαίωση του προγράμματος των εκδόσεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο.



