Υπάρχουν πολλά που πρέπει να διευκρινιστούν σχετικά με την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, προσθέτοντας ότι το μπλοκ εμφανίστηκε πολύ αδύναμο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας από την Ουάσινγκτον πριν τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη λύση στην εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

