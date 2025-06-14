Περισσότεροι από επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, έναν μήνα πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας στις 15 Ιουλίου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί πάνω από 4,8 εκατομμύρια δηλώσεις.

Από την επεξεργασία των εκκαθαριστικών προκύπτει ότι το 68% είναι είτε μηδενικά είτε πιστωτικά, γεγονός που απαλλάσσει τους αντίστοιχους φορολογουμένους από πρόσθετες επιβαρύνσεις ή ακόμη και τους αποδίδει επιστροφές.

Συγκεκριμένα, 1.127.431 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να φτάνει τα 341 ευρώ, ενώ περίπου 1,55 εκατομμύρια δηλώσεις οδηγούν σε πληρωμές, με μέσο ποσό επιπλέον φόρου τα 1.810 ευρώ. Από το σύνολο των δηλώσεων, κάτι λιγότερο από τις μισές -- συγκεκριμένα 2,2 εκατ. -- είναι μηδενικές.

Τον ρυθμό υποβολής των δηλώσεων ακολουθούν εντατικοί έλεγχοι από τα ελεγκτικά τμήματα της ΑΑΔΕ, τα οποία αξιοποιούν τα δεδομένα της φετινής καμπάνιας για την αναζήτηση μη δηλωμένων εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η συγκρότηση εξειδικευμένης μονάδας ψηφιακών διασταυρώσεων, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνολογία αιχμής στον έλεγχο της φοροδιαφυγής

Η νέα μονάδα θα απαρτίζεται από στελέχη με ειδίκευση στην πληροφορική και στα big data, ενώ θα διαθέτει πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο δεδομένων, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από διεθνείς πλατφόρμες -- όπως χρηματιστήρια του εξωτερικού και αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στόχος είναι η ενίσχυση των διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο και η αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Η χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων, η ανάλυση ψηφιακών στοιχείων τιμολόγησης και η συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνθέτουν τον νέο ψηφιακό οπλισμό της φορολογικής διοίκησης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η μελλοντική επέκταση των ελέγχων στον τομέα των τελωνείων, με ειδική στόχευση στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Οι 4 βασικές εστίες ελέγχου

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία τέσσερα σημαντικά ελεγκτικά προγράμματα, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων:

1. Έλεγχος για τα εισοδήματα από το εξωτερικό (DAC1): Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, η φορολογική διοίκηση θα έχει ολοκληρώσει τη διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που λαμβάνει μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας DAC1 με τις φορολογικές δηλώσεις του 2020. Η δράση εστιάζει σε καταθέσεις και άλλα εισοδήματα Ελλήνων φορολογουμένων που προέρχονται από το εξωτερικό.

2. Έλεγχος μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ με ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα:

Προτεραιότητα δίνεται στην αναγνώριση επιχειρήσεων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2024, παρότι είχαν κανονική λειτουργία έως το τέλος του 2023. Το 2023 εντοπίστηκαν 1.706 τέτοια περιστατικά, τα οποία μετά από παρεμβάσεις προέβησαν σε διορθώσεις, δηλώνοντας εκροές άνω των 60 εκατ. ευρώ.

3. Συγχρονισμένοι έλεγχοι για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και εισφορές στον ΕΦΚΑ:

Η αντιπαραβολή των δηλώσεων ΦΜΥ με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ αποσκοπεί στον εντοπισμό επιχειρήσεων με αποκλίσεις στις δηλώσεις τους. Η διαδικασία αυτοματοποιείται και υποστηρίζεται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών στοιχείων ανά εργαζόμενο.

4. Αναδρομικά μισθών και συντάξεων του 2021:

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά εντός του 2021 καλούνται να τα δηλώσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2025. Η μη δήλωσή τους επιφέρει πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ όσοι προχωρήσουν σε ορθή δήλωση απαλλάσσονται από κυρώσεις και μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους έως 48 δόσεις.

myDATA: Ψηφιακός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Η πλήρης ενεργοποίηση του myDATA επιταχύνει τη στροφή της ΑΑΔΕ προς την ψηφιακή εποπτεία. Πλέον, οι δηλώσεις ΦΠΑ συντάσσονται αυτόματα βάσει των ηλεκτρονικών βιβλίων, μειώνοντας την ανάγκη επιτόπιων ελέγχων. Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση των στοιχείων στο έντυπο Ε3, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος απευθείας από το ψηφιακό περιβάλλον.

