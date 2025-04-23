Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Τετάρτη, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν μεταξύ άλλων το νέο γύρο αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 55 σεντς, ή 0,8%, στα 67,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 54 σεντς ή 0,9%, στα 64,21 δολάρια το βαρέλι.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στο Ιράν στοχεύοντας στον μεγιστάνα της ναυτιλίας υγροποιημένου πετρελαίου και αργού πετρελαίου τον Ιρανό Seyed Asadoollah Emamjomeh και το εταιρικό του δίκτυο χθες, Τρίτη. Το δίκτυο του Emamjomeh είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ιρανικού υγραερίου και αργού πετρελαίου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις ξένες αγορές, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε δήλωση.

«Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις με στόχο τον ενεργειακό εφοδιασμό του Ιράν, γεγονός που ανησύχησε τις αγορές», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια της αγοράς Priyanka Sachdeva στη Phillip Nova.

Η απόφασή του αυτή σηματοδοτεί μια επιτάχυνση των ενεργειών της Ουάσιγκτον κατά ατόμων ή οντοτήτων που εμπλέκονται στο εμπόριο των εξαγωγών ενέργειας του Ιράν χωρίς ακατέργαστο.

Το υγραέριο είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για την Τεχεράνη, η οποία χρησιμοποιεί τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες και να υποστηρίξει περιφερειακές ομάδες συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, των Χούθι και της Χαμάς, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε δήλωση. Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον ξεκίνησαν ξανά τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τους Ιρανούς αξιωματούχους να ζητούν εγγυήσεις ότι οι αμερικανικές κυρώσεις θα αρθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον στοχεύει εδώ και καιρό τις εξαγωγές αργού του Ιράν. Αρκετοί γύροι κυρώσεων επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο το πετρέλαιο της χώρας παραδόθηκε σε αγοραστές στην Κίνα, αν και οι ροές φαίνεται να έχουν ανακάμψει.

