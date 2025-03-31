Συνεχίζεται η πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, στο πλαίσιο του έργου της αστικής ανάπλασης που είναι σε εξέλιξη στο Ελληνικό.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η LAMDA Development, στο πλαίσιο της οικονομικής ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του 2024, οι εργασίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σε 14 διαφορετικές αναπτύξεις σε συνεργασία με 12 διαφορετικούς κατασκευαστές, ενώ εργασίες έχουν πλέον ξεκινήσει σε όλες τις οικιστικές αναπτύξεις που έχουν διατεθεί προς πώληση.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια του έτους 2024 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 248 εκατ. ευρώ με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 31.12.2024 να διαμορφώνεται πλέον στα 564 εκατ. ευρώ.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα αναφορικά με το έργο του Ελληνικού σύμφωνα με στοιχεία της LAMDA Development:

- Πρώτον, τα κέρδη EBITDA προ αποτιμήσεων αυξήθηκαν 50% έναντι του 2023 στα 97,4 εκατ. ευρώ Δεύτερον, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2025 ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, με τις εισπράξεις εντός του 2024 να ανέρχονται σε 589 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 312 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις οικιστικές αναπτύξεις.

- Το 2024 ολοκληρώθηκαν συναλλαγές πώλησης οικοπέδων σε τρίτους για την ανάπτυξη οικιστικών, γραφειακών και εκπαιδευτικών χώρων, όπως επίσης και εμπορικού πάρκου λιανικής (Retail Park), με το συνολικό τίμημα των συναλλαγών να ανέρχεται σε 258 εκατ. ευρώ εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί περίπου 194 εκατ. ευρώ μέσα στο 2024. Από τις συναλλαγές αυτές, το εκτιμώμενο συνολικό λογιστικό κέρδος προ φόρων για τον Όμιλο LAMDA Development ανέρχεται σε 173 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 2024 ενώ ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ αναμένεται να αναγνωριστεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2025. Επισημαίνεται ότι τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στα οικονομικά αποτελέσματα, ανήλθαν την 31.12.2024 σε 286 εκατ. ευρώ

- Τρίτον, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 28.02.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται πλέον σε 453 διαμερίσματα ή 81%.

- Τέταρτον, τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο στο Ελληνικό αυξήθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ εντός του 2024 και ανήλθαν στα 292 εκατ. ευρώ την 31.12.2024, ενώ για ακόμη μια χρονιά δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

H LAMDA Development ανακοίνωσε για το 2024 ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) για το 2024 σε 46,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 71% σε σχέση με προηγούμενη χρονιά)

Εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

Η δυναμική της εταιρείας ενισχύεται, όπως έχει ανακοινώσει, με την ανάπτυξη δύο νέων, καινοτόμων εμπορικών προορισμών, του ‬ ‭The ‭ ‬Ellinikon ‭ ‬Mall‬ ‭ και της ‬ ‭Riviera ‭ ‬Galleria‬.

Ήδη ‭ σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, έχουν ‭ συμφωνηθεί ‬ ‭Heads ‭ ‬of ‭ ‬Terms‭ ‭για‭ το‬ ‬63% ‭του‬ GLA‭ του‬ ‬The ‬ Ellinikon ‭ ‬Mall‭, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων, ενώ‬ αντίστοιχα έχει εξασφαλιστεί το ‭76% του GLA‬ για τη ‭Riviera Galleria‬. Οι εργασίες κατασκευής ‭ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ‬ ‬The ‭ ‬Ellinikon Mall‭ να έχει ολοκληρώσει τη φάση των ‬εκσκαφών και την εργολαβία να βρίσκεται ‬υπό ‬δημοπράτηση‬,‭ ‬‬ενώ‭ στη Riviera ‬Galleria‬‭ ‬έχουν ‬ήδη προχωρήσει ‬οι ‭εργασίες ‬σκυροδέτησης σε‭ όλα τα ‬κτίρια ‬του ‬συγκροτήματος‭.

Η ανάπτυξη της‭ ‬ Riviera ‭ ‬Galleria, εξασφάλισε‭ ‬‬τραπεζικό δάνειο ύψους ‬18‭‭5 εκατ. ευρώ ‬(περιλαμβανομένου ‬ποσού 39‭ εκατ.ευρώ ‬για χρηματοδότηση του ΦΠΑ), που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025, με τη συμμετοχή των ‬τραπεζών Eurobank‬,Τράπεζας ‬Πειραιώς,‭ ‬Alpha ‬Bank ‬και Attica Bank.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

