Το μεγαλύτερο event για την εργασία επιστρέφει δυναμικά.

Οι Ημέρες Καριέρας έρχονται στις 4 και 5 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο περίπτερο 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΣΚΘ).

Το kariera.gr, το μεγαλύτερο hub για την απασχόληση, διοργανώνει φέτος τη μοναδική αυτή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στην επαγγελματική αποκατάσταση και στη μείωση του χάσματος των δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Μετρώντας πάνω από 20 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 46.000 επισκέπτες συνολικά, η εκδήλωση αποτελεί πλέον θεσμό στην ελληνική αγορά εργασίας. Κορυφαίοι εργοδότες και υποψήφιοι, θα συναντηθούν για μία ακόμα φορά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες δικτύωσης, επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η είσοδος για τους επισκέπτες στο διήμερο event για την εργασία είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή ΕΔΩ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, σε άτομα που ψάχνουν δουλειά ή σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, καθώς και σε εργοδότες και εκπροσώπους από διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας που αναζητούν πιθανούς υποψήφιους.

Το event περιλαμβάνει:

Νέες θέσεις εργασίας: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ανοιχτές θέσεις εργασίας και να περάσουν επιτόπου από σύντομες συνεντεύξεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών.

Networking: Ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες και εργοδότες, ενισχύοντας τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Συμβουλευτική Καριέρας: Οι ειδικοί του kariera.gr θα παρέχουν καθοδήγηση για τη βελτίωση του βιογραφικού και την καλύτερη απόδοση στις συνεντεύξεις.

Ομιλίες & Workshops: Δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις που προσφέρουν γνώσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Youth Corner: Ενημέρωση από νεανικούς οργανισμούς μέσα από προγράμματα Erasmus, εθελοντισμό και άλλες δράσεις.

Ταυτόχρονα, οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στο event θα μπορούν:

Να ενισχύσουν το employer branding τους δείχνοντας στους υποψηφίους τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να τους επιλέξουν.

Να δικτυωθούν με κορυφαίους επαγγελματίες που διαμορφώνουν το εργασιακό τοπίο ενισχύοντας την παρουσία τους στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Να έρθουν σε επαφή μέσω των συνεντεύξεων με δεκάδες νέα ταλέντα και με τη νέα γενιά επαγγελματιών.

Να συμμετάσχουν σε workshops και panels ώστε να αποκτήσουν και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

