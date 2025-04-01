Θερμοκήπια Θράκης: Σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 35 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 35 εκατ. ευρώ της Θερμοκήπια Θράκης που ανήκει από κοινού στους εισηγμένους ομίλους Πλαστικά Θράκης και Έλαστρον.

Όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης ο Ευθύμιος Λειβαδίτης, επικεφαλής της εταιρείας, έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις 29 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να ανέλθουν σε 35 εκατ. ευρώ έως το 2027. Σημειώνεται ότι το ποσό των 6 εκατ. ευρώ αφορά στην επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 65 στρέμματα.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τη σταδιακή επέκταση των συνολικών εγκαταστάσεων των Θερμοκηπίων Θράκης από 260 στρέμματα σήμερα στα 330 στρέμματα το 2026. Αντίστοιχα η παραγωγή αυξήθηκε κατά 25% το 2024, ενώ θα αυξηθεί κατά επιπλέον 22% με την ολοκλήρωση της νέα επένδυσης το 2026. Στο στρατηγικό σχεδιασμό πενταετίας περιλαμβάνεται η έναρξη νέας σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας κηπευτικών με ταυτόχρονη αξιοποίηση του νέου γεωθερμικού πεδίου που παραχωρήθηκε στην Νέα Κεσσάνη Ξάνθης.

Τα Θερμοκήπια Θράκης αποτελούν τα μεγαλύτερα υδροπονικά θερμοκήπια στη ΝΑ Ευρώπη που θερμαίνονται αποκλειστικά με γεωθερμική ενέργεια. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στο Νέο Εράσμιο, ένα μικρό χωριό στον νομό Ξάνθης, σε κοντινή απόσταση από τον ποταμό Νέστο. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται ένας από τους κυριότερους γεωθερμικούς ταμιευτήρες στην Ελλάδα, επιτρέποντας έτσι στους παραγωγούς να κάνουν χρήση του γεωθερμικού πεδίου 365 ημέρες το χρόνο και να καλλιεργούν υψηλής ποιότητας κηπευτικά προϊόντα, με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

«Ξεκινήσαμε αυτό το όραμα με στόχο να παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δημιουργούμε την 5η εποχή, όπως λένε οι γεωπόνοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λειβαδίτης.

Αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται σε 260 στρέµµατα στην Ξάνθη υδροπονικά λαχανικά µε χρήση γεωθερµικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών, µε ελεγχόµενες έως και µηδενικές εφαρµογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Χρησιμοποιώντας 70% λιγότερο νερό από τις παραδοσιακές καλλιέργειες και εφαρμόζοντας πρότυπα υπεύθυνης γεωργίας, διασφαλίζονται προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας, χωρίς χημικά υπολείμματα. Παράλληλα, οι καινοτόμες, ανακυκλώσιμες συσκευασίες τους προστατεύουν τη φρεσκάδα των λαχανικών, συμβάλλοντας στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης είναι ντοµάτα beef, ντοµάτα τσαµπί, ντοµατίνια (ποικιλίες brioso και papeletto), αγγούρι, αγγούρι μίνι. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της η επιχείρηση έχει καταφέρει να αναπτύσσει σταδιακά την παρουσία της στην ελληνική αγορά και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Όλα τα προϊόντα που παράγει διοχετεύονται στις 4 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στο πλαίσιο αυτό, προμηθεύει την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος με προϊόντα που έχουν το εμπορικό σήμα «Ο κήπος της Ξάνθης».

Οι εξαγωγές της εταιρείας δεν ξεπερνούν το 5% του συνολικού τζίρου και κατευθύνονται σε Βαλκάνια (μέσω τοπικών συνεργατών), κεντρική Ευρώπη και Κύπρο. Όπως ανέφερε ο κ. Λειβαδίτης, η εταιρεία στοχεύει κυρίως στην εσωτερική αγορά. «Επιδίωξή μας είναι να αναχαιτίσουμε τις εισαγωγές από τρίτες χώρες» τόνισε.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, ο τζίρος της εταιρείας το 2024 ανήλθε στα 12 εκατ. ευρώ από 8,5 εκατ. ευρώ το 2023. Για το 2025 η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.