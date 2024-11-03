ΣτΕ: Συζητείται αύριο αν μπορεί να χορηγούνται ή όχι δυο συντάξεις στον ίδιο πρώην εργαζόμενο

Στο Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται αύριο να συζητηθεί εάν μπορεί ή όχι να χορηγούνται δυο συντάξεις στον ίδιο πρώην εργαζόμενο (συνταξιούχο).

Αναλυτικότερα, πρόκειται να συζητηθούν αύριο στο ΣτΕ τρεις (3) αιτήσεις ακύρωσης με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κώστα Κουσούλη και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη.

Στις υποθέσεις αυτές προσβάλλεται έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, στο οποίο προβλέπεται ότι η διάταξη του νόμου (άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4387/2016) σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος περισσοτέρων συντάξεων λαμβάνει μόνο μία εθνική σύνταξη, ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας) και σύνταξη για διαφορετική αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας).

Να σημειωθεί, ότι μέχρι τώρα στους συνταξιούχους χηρείας, οι οποίοι δικαιούνταν ταυτόχρονα και σύνταξη για διαφορετική αιτία, χορηγούνταν διπλή εθνική σύνταξη.

Το προσβαλλόμενο έγγραφο προβλέπει ότι:

α) δεν έχει αναδρομική ισχύ (επομένως, η μη χορήγηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης εφαρμόζεται στις συντάξεις χηρείας που απονέμονται μετά την 1.1.2022),

β) οι ήδη καταβαλλόμενες στους συνταξιούχους λόγω θανάτου διπλές εθνικές συντάξεις θα συνεχίζουν να καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά και

γ) τα επιπλέον ποσά εθνικών συντάξεων που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται.

Το ΣτΕ θα αποφανθεί αν το προσβαλλόμενο έγγραφο αποτελεί εγκύκλιο προς τον e-ΕΦΚΑ για την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου ή αν πρόκειται για μία απόφαση που θέτει νέους κανόνες, η οποία, εφόσον δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, δεν ισχύει και πρέπει να ακυρωθεί.

Τέλος, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το ΣτΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.