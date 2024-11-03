Τσακλόγλου: Κοντά στο 2,5% η αύξηση στις συντάξεις - Θα μπει στη σύνταξη Ιανουαρίου

«Το ποσοστό αύξησης στις συντάξεις θα γίνει γνωστό στις αρχές Δεκεμβρίου όταν έχουμε την τελική έκθεση του προϋπολογισμού και θα γνωρίζουμε τις τελικές εκτιμήσεις και για τον ρυθμό ανάπτυξης και τον ρυθμό προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου.

Ερωτηθείς αν το ποσοστό αύξησης θα αγγίζει το 2,5%, ο κ. Τσακλόγλου απάντησε: «Ο Πρωθυπουργός στην έκθεση δήλωσε ένα εύρος 2,2 - 2,5% . Αν λάβω υπόψιν τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, θα είναι κοντύτερα σε αυτό το νούμερο».

Επίσης, σημείωσε ότι η αύξηση στις συντάξεις θα μπει με τη σύνταξη Ιανουαρίου που θα πληρωθεί τον Δεκέμβριο, ενώ για το έκτακτο επίδομα εκτίμησε ότι θα δοθεί στους δικαιούχους 18-20 Δεκεμβρίου.

Για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, ο κ. Τσακλόγλου επισήμανε ότι σημειώνεται «σημαντική μείωση του στοκ των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων. Αυτη τη στιγμή οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις στον ΕΦΚΑ είναι 32.500 και 19.500 οι εκκρεμείς κύριες».

Ερωτηθείς για το πότε θα ενεργοποιηθεί η ρύθμιση με τις διορθώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απάντησε ότι« θα έρθει πολύ σύντομα, πριν το τέλος της χρονιάς, η οποία θα λέει ότι τα κλιμάκια της εισφοράς αλληλεγγύης αναπροσαρμόζονται με το ίδιο ποσοστό, με το οποίο αναπροσαρμόζονται και οι συντάξεις ετησίως. Οπότε θα παίρνουν όλοι κανονικά τη σύνταξή τους και δεν θα έχουν αυτή τη μείωση.

