Συνολικά 67.788.737 ευρώ θα καταβληθούν σε 79.091 δικαιούχους από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 4 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 311.000 ευρώ σε 440 δικαιούχους για παροχές ΤΑΥΤΕΚΩ,
- στις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.277.737 ευρώ σε 32.883 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας),
- από τις 4 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 1.500.000 ευρώ σε 18 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
