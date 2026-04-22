Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παρέμειναν πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, μετά την άνοδο άνω του 3% την Tρίτη, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν «κολλήσει» και η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει διακοπεί σε μεγάλο βαθμό.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο αντιπρόεδρος Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις, αφού η Τεχεράνη ειδοποίησε τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι δεν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανέφερε ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου οι ηγέτες του Ιράν υποβάλουν μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται πτωτικά κατά 0,29%, στα 98,20 δολάρια το βαρέλι την Tετάρτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 0,46%, στα 89,25 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.