Νέα μέτρα στήριξης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το πακέτο στήριξης, συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά θα επικεντρώνεται σε επιδοματικές ενισχύσεις.

Πρόκειται για «ζεστό χρήμα» που θα κατευθυνθεί κυρίως σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου, όπως συνταξιούχοι, χαμηλοεισοδηματίες —ιδίως δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος— καθώς και, ενδεχομένως, άτομα με αναπηρία και δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται μια άμεση ενίσχυση ίσως 200–250 ευρώ για περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη καταβολή προς το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, τα νέα δεδομένα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το ύψος των διαθέσιμων πόρων που απομένουν για το «καλάθι» της Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσει επιπρόσθετες παρεμβάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανακοινώσεις.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξει και κάποια μικρή έκπληξη με πρόσθετες- από τις προαναφερθείσες- ενισχύσεις προς τους πολίτες, ακόμη και κατά τις αυριανές εξαγγελίες.

Aξίζει να σημειωθεί πως ομοίως, δεν αποκλείεται αύριο να ανακοινωθεί παράταση ενός ακόμη μήνα για επιδοτήσεις Fuel Pass και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Τα νέα μέτρα στήριξης αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου στη 13:00.

Στη συνέχεια θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων από τα συναρμόδια υπουργεία.

Πηγή: skai.gr

