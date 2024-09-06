Στη σημασία των νέων συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, ως απαραίτητου συστατικού για ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη αλλά και για προσιτές τιμές ενέργειας, καθώς και τον σημαντικό ρόλο της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή, επικεντρώθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σε ομιλία του στο 8ο Southeast Europe Energy Forum σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.

«Για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς ενεργειακού συστήματος στην περιοχή μας, απαιτούνται ισχυρές συνεργασίες και η συνεργασία μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κρίσιμη. Σε αυτή τη νέα εποχή, δεν είναι έκκληση για προστατευτισμό. Είναι ένα κάλεσμα για τη δημιουργία νέων συνεργασιών» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στη ΔΕΗ έχουμε δεσμευτεί να είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, ενώ παράλληλα οδηγούμε την ενεργειακή μετάβαση προς τα εμπρός» συμπλήρωσε.

Ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε στη διπλή πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο ενεργειακός κλάδος στην Ευρώπη: Από τη μία βρίσκεται η ενεργειακή ασφάλεια η οποία πιέζεται από τις δύο εν εξελίξει γεωπολιτικές κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη υπάρχει η «κλιματική και ενεργειακή κρίση», όπως τη χαρακτήρισε, με ακραίους καύσωνες που πλέον δημιουργούν ανάγκες για ψύξη όλο και βορειότερα στην Ευρώπη, και πίεση στα αποθέματα νερού. Οι δύο αυτές προκλήσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. «Έχει να κάνει με το πώς εξασφαλίζουμε ενέργεια για τις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά μας, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε έναν πλανήτη στον οποίο μπορούμε να ζήσουμε όλοι».

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών της ενέργειας, ο επικεφαλής του Ομίλου ΔΕΗ τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια έχει υψηλό κόστος το οποίο είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η λύση είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά κλειδί για την επιτυχημένη ανάπτυξή τους είναι η ευελιξία. «Η ευελιξία προέρχεται τόσο από ενεργειακά στοιχεία, όπως μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, μονάδες φυσικού αερίου, όσο και από ανθεκτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εθνικών δικτύων όσο και των διασυνδέσεων μεταξύ χωρών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Στάσσης έδειξε προς ένα κοινό ρυθμιστικό περιβάλλον. «Μια ρυθμιστική ευθυγράμμιση μεταξύ των χωρών μας είναι υψίστης σημασίας, καθώς θα εξαλείψει τις αποκλίσεις των τιμών και θα ξεκλειδώσει τη μελλοντική ανάπτυξη».

Σε αυτό το σύνθετο και ρευστό περιβάλλον, πρόσθεσε, ο ρόλος της ΔΕΗ είναι περισσότερο από απλώς ένας πάροχος ενέργειας. Η ΔΕΗ ξέρει πώς να αναπτύσσει γρήγορα καθαρή και ευέλικτη εγκατεστημένη ισχύ, πώς να επεκτείνει και να εκσυγχρονίζει δίκτυα και πώς να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών στις νέες συνθήκες σε προσιτές τιμές.

«Γνωρίζουμε επίσης τη σημασία των εταίρων και, γενικά, το τι χρειάζεται για να πραγματοποιήσουμε την ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια» συμπλήρωσε ο κ. Στάσσης και συνέχισε: «Αυτή είναι η αποστολή μας και ο κύριος μοχλός πίσω από όλες τις αποφάσεις μας. Αποφάσεις όπως οι επενδύσεις μας στην Αλεξανδρούπολη, μια περιοχή που γίνεται υψίστης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και οι επενδύσεις και οι εξαγορές μας στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες μας έκαναν τον μεγαλύτερο όμιλο ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών».

