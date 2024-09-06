Σκέρτσος: Πάνω από 72.000 νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την τελευταία 5ετία 

Στοιχεία για την ελληνική επιχειρηματικότητα, και δη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καταθέτει ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή «72.090 (+22,5%) περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην 5ετία 2019-2024!»

Αναλυτικά, «η υγεία και η μεγέθυνση μιας οικονομίας αποτυπώνεται φυσικά στους μακροοικονομικούς δείκτες, γίνεται, όμως, πολύ πιο κατανοητή όταν μεταφράζεται με όρους πραγματικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας, εισοδήματα και νέες επιχειρήσεις.

Μαζί, λοιπόν, με τα ευχάριστα νέα της Eurostat που ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα σημείωσε κατά το δεύτερο τρίμηνο τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ μετά την Πολωνία και τον υψηλότερο στην ευρωζώνη (1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024 και 2,3% σε ετήσια βάση), είναι χρήσιμο να δούμε τι λένε τα στοιχεία της Εργάνης και για τον αριθμό των επιχειρήσεων που δημιούργησαν τις νέες θέσεις εργασίας από το 2019 έως σήμερα.

Πίσω από τις 500.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν αυτή την πενταετία, βρίσκονται 392.200 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 20 κλάδους με την υψηλότερη απασχόληση στη χώρα μας και οι οποίες αυξήθηκαν κατά 22,5% (+72.090 νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) από το 2019. Μάλιστα, η αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων κατά κλάδο κυμαίνεται από 3,6% έως 153%!».

Ακόμη πιο λεπτομερώς στη συνέχεια, «αν εξετάσουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναδείξουμε ότι, πέραν της μεγάλης αύξησης στην τουριστική μας οικονομία (σε καταλύματα και εστίαση), σημειώνεται σημαντική αύξηση επιχειρήσεων και σε άλλους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, όπως:

- στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, όπου ο αριθμός των εργοδοτών/επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,9% από 36.506 το 2019 σε 40.469 το 2024.

- στην ψηφιακή οικονομία και τις υπηρεσίες Πληροφορικής, όπου ο αριθμός των εργοδοτών/επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 50% από 2.344 το 2019 σε 3.518 το 2024.

- στον κλάδο των κατασκευών, όπου ο αριθμός των εργοδοτών/επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 64,5% από 13.150 το 2019 σε 21.636 το 2024.

- στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics - αποθήκευση & μεταφορές), όπου ο αριθμός των εργοδοτών/επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 16% από 20.963 το 2019 σε 23.995 το 2024.

- στις υπηρεσίες υγείας, όπου ο αριθμός των εργοδοτών/επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 33,7% από 16.828 το 2019 σε 22.495 το 2024».

Ενώ, όπως επισημαίνει αμέσως μετά, «αυτές οι 72.090 νέες περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούν και μια αποστομωτική απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης ότι δήθεν η ασκούμενη οικονομική πολιτική δεν στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν και πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για τη στήριξη του επιχειρείν στη χώρα μας. Όμως ο μηδενισμός των προσπαθειών που φέρνουν αποτέλεσμα δεν οδηγεί πουθενά.

Θα ήταν ευχής έργο να συζητάμε για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ακόμη λιγότερα εμπόδια και περισσότερα κίνητρα για τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εμείς αυτό επιδιώκουμε, για αυτό εργαζόμαστε και αυτό θα παρουσιαστεί στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ», προαναγγέλλει, κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

