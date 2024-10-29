Το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ μειώνει τις προοπτικές ανάπτυξής του για φέτος και το επόμενο έτος, επικαλούμενο την ένταση του συνεχιζόμενου πολέμου και την επέκταση των μαχών με την τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν στο βορρά.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του υπουργείου Οικονομικών του Ισραήλ αναθεωρεί τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του υπουργείου Οικονομικών ενόψει των συζητήσεων για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 που ξεκινούν την Πέμπτη. Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι αναμένει τώρα ότι η οικονομία θα επεκταθεί μόλις κατά 0,4% το 2024 και 4,3% το 2025. Πρόκειται για ποσοστό χαμηλότερο από την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου που έκανε λόγο για 1,1% για το 2024 και 4,6% για το 2025.

«Η πρόβλεψή μας στις αρχές Σεπτεμβρίου βασίστηκε σε ένα σενάριο συνέχισης των μαχών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025 και δεν προϋπέθετε περαιτέρω ένταση των μαχών ή επέκταση σε άλλα μέτωπα», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών. «Αυτό το σενάριο δεν είναι πλέον σχετικό αφού οι μάχες επεκτάθηκαν στη βόρεια αρένα στα τέλη Σεπτεμβρίου».

«Το τρέχον βασικό μας σενάριο προϋποθέτει τη συνέχιση των έντονων συγκρούσεων κατά το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου τριμήνου του 2024, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της πρόσληψης εφεδρειών και της επιβράδυνσης του εύρους των προσλήψεων εφεδρειών μετά από αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια του 2025».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η τράπεζα του Ισραήλ μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της οικονομίας στο 0,5% το 2024 και στο 3,8% το 2025. Αυτή η πρόβλεψη αναθεωρήθηκε από προηγούμενη εκτίμηση του Ιουλίου 1,5% το 2024 και 4,2% το 2025, όταν η κεντρική τράπεζα υπέθεσε ότι οι έντονες μάχες με τη Χαμάς θα υποχωρούσαν μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: skai.gr

