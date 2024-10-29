Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αρχικά κονδύλια ύψους 93 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την ανάπλαση παράκτιας έκτασης 5.400 στρεμμάτων στον Φαληρικό Όρμο της Αττικής. Η επένδυση θα μεταμορφώσει το παράκτιο μέτωπο σε έναν χώρο πράσινο, συμπεριληπτικό και ζωντανό σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, ενώ αναμένεται να αυξήσει τον τουρισμό, να ενισχύσει τα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων και να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2028.

Το πάρκο θα είναι δωρέαν προσβάσιμο στο κοινό. Η χρηματοδότηση θα καταστήσει το παράκτιο μέτωπο πιο ελκυστικό και θα μετατρέψει την περιοχή σε κόμβο ποικίλων δραστηριοτήτων. Θα κατασκευαστούν πισίνες κολύμβησης, θεματικές παιδικές χαρές, χώροι εκδηλώσεων και ένα αθλητικό κέντρο, θα αξιοποιηθούν και θα αναδειχθούν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον Φαληρικό Όρμο, όπου θα φιλοξενούνται εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Το πάρκο και οι δραστηριότητες που θα φιλοξενεί θα είναι πλήρως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, ενώ, μέσω του εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου, του τραμ και των μονοπατιών, θα συνδέεται με τις γειτονικές περιοχές. Τα κονδύλια θα στηρίξουν επίσης την αντιπλημμυρική θωράκιση της παράκτιας ζώνης μέσω της κατασκευής δικτύων αποστράγγισης και συλλεκτών όμβριων υδάτων. Θα φυτευτούν πάνω από 2.900 δέντρα, ενώ στο ενεργειακό μίγμα του πάρκου θα ενσωματωθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αθηναίων, οι οποίοι θα μπορούν να απολαύσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και τις νέες εγκαταστάσεις του πάρκου.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Ο Φαληρικός Όρμος θα αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο και τουριστικό αξιοθέατο της Αθήνας. Ο χώρος πρασίνου θα συνδέει άτομα όλων των ηλικιών και οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε αθλητικές, εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το έργο που αντλεί έμπνευση από το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι αστικές αναπλάσεις μπορούν να σχεδιαστούν με τρόπο βιώσιμο, καλαίσθητο και συμπεριληπτικό.»

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.