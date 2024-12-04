Με άνοδο 0,53% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 145,29 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να συμπληρώνει τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,11%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.436,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.437,99 μονάδες (+0,61%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 145,29 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.008.503 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,82%), της Eurobank (+2,47%), της Motor Oil (+2,35%) και της Elvalhalcor (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,52%), του ΟΛΠ (-1,44%) και της Μυτιληναίος (-1,40%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.431.445 και 6.495.522 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 29,23 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 28 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +10,00% και Doppler +7,63%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -8,54% και Κέκροψ -3,38%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,7500 +0,38%

ALPHA BANK: 1,5730 +1,03%

AEGEAN AIRLINES: 9,9000 +0,25%

VIOHALCO: 5,3700 +1,13%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,9200 +0,75%

ΔΑΑ:8,0500 +0,63%

ΔΕΗ: 11,5300 -0,86%

COCA COLA HBC:34,1000 -0,29%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7760 +0,68%

ΕΛΠΕ: 7,0500 +0,79%

ELVALHALCOR: 1,9200 +1,80%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 +0,51%

EUROBANK: 2,1990 +2,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,4600 +2,35%

JUMBO: 25,8800 +0,31%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:31,1000 -1,40%

ΟΛΠ:30,7500 -1,44%

ΟΠΑΠ: 15,4800 +1,11%

ΟΤΕ: 14,9300 -1,52%

AUTOHELLAS:10,3800 +0,97%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 +3,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +1,50%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8599 -0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.