Με άνοδο 0,53% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 145,29 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να συμπληρώνει τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να συμπληρώνει τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,11%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.436,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.437,99 μονάδες (+0,61%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 145,29 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.008.503 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,82%), της Eurobank (+2,47%), της Motor Oil (+2,35%) και της Elvalhalcor (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,52%), του ΟΛΠ (-1,44%) και της Μυτιληναίος (-1,40%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.431.445 και 6.495.522 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 29,23 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 28 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +10,00% και Doppler +7,63%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -8,54% και Κέκροψ -3,38%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,7500 +0,38%

ALPHA BANK: 1,5730 +1,03%

AEGEAN AIRLINES: 9,9000 +0,25%

VIOHALCO: 5,3700 +1,13%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,9200 +0,75%

ΔΑΑ:8,0500 +0,63%

ΔΕΗ: 11,5300 -0,86%

COCA COLA HBC:34,1000 -0,29%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7760 +0,68%

ΕΛΠΕ: 7,0500 +0,79%

ELVALHALCOR: 1,9200 +1,80%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 +0,51%

EUROBANK: 2,1990 +2,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,4600 +2,35%

JUMBO: 25,8800 +0,31%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:31,1000 -1,40%

ΟΛΠ:30,7500 -1,44%

ΟΠΑΠ: 15,4800 +1,11%

ΟΤΕ: 14,9300 -1,52%

AUTOHELLAS:10,3800 +0,97%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 +3,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +1,50%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8599 -0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

