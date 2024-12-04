Με άνοδο 0,53% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 145,29 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να συμπληρώνει τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,11%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank και της Motor Oil.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.436,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.437,99 μονάδες (+0,61%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 145,29 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.008.503 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,43%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,82%), της Eurobank (+2,47%), της Motor Oil (+2,35%) και της Elvalhalcor (+1,80%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,52%), του ΟΛΠ (-1,44%) και της Μυτιληναίος (-1,40%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.431.445 και 6.495.522 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 29,23 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,73 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 28 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank +10,00% και Doppler +7,63%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -8,54% και Κέκροψ -3,38%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,7500 +0,38%
ALPHA BANK: 1,5730 +1,03%
AEGEAN AIRLINES: 9,9000 +0,25%
VIOHALCO: 5,3700 +1,13%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,9200 +0,75%
ΔΑΑ:8,0500 +0,63%
ΔΕΗ: 11,5300 -0,86%
COCA COLA HBC:34,1000 -0,29%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7760 +0,68%
ΕΛΠΕ: 7,0500 +0,79%
ELVALHALCOR: 1,9200 +1,80%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,2000 αμετάβλητη
ΕΥΔΑΠ: 5,9600 +0,51%
EUROBANK: 2,1990 +2,47%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 αμετάβλητη
MOTOR OIL: 20,4600 +2,35%
JUMBO: 25,8800 +0,31%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:31,1000 -1,40%
ΟΛΠ:30,7500 -1,44%
ΟΠΑΠ: 15,4800 +1,11%
ΟΤΕ: 14,9300 -1,52%
AUTOHELLAS:10,3800 +0,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 +3,82%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +1,50%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8599 -0,15%
