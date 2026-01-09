Στα 36,1 δισ. ευρώ ο online τζίρος στην Ελλάδα

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία έχει επιταχυνθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον σχεδόν καθολική για τις επιχειρήσεις, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Παρά τη σαφή πρόοδο στο επίπεδο της ψηφιακής υιοθέτησης, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η συμβολή του διαδικτύου στα επιχειρηματικά έσοδα παραμένει περιορισμένη. Αν και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνονται, το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα χρήστης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, οι online πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €36,1 δισ., επί συνολικού τζίρου €380,8 δισ. Πρόκειται για ποσοστό 9,5%, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις περίπου το ένα δέκατο των εσόδων των επιχειρήσεων προέρχεται από ψηφιακά κανάλια, παρά την υψηλή χρήση του διαδικτύου τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους καταναλωτές.

Η εικόνα είναι ενδεικτική ενός χάσματος μεταξύ της ύπαρξης βασικών ψηφιακών υποδομών και της ουσιαστικής εμπορικής αξιοποίησής τους. Από τις 47.849 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, το 98,7% διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, ωστόσο μόνο το 25,8% πραγματοποίησε πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων, εφαρμογών ή συστημάτων EDI κατά το 2025.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές εμφανίζονται σαφώς πιο ώριμοι ψηφιακά. Το 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησε το internet το 2025, ενώ σύνδεση στο σπίτι διαθέτει το 88,7% των νοικοκυριών. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν επτά στους δέκα χρήστες του διαδικτύου (69,2%) προχώρησαν σε ηλεκτρονικές αγορές ή παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ποσοστό αυξημένο κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στις υπηρεσίες. Το 61,8% όσων αγόρασαν online προμηθεύτηκαν εισιτήρια για πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες αναψυχής, ενώ το 53,6% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς, όπως εισιτήρια ΚΤΕΛ, αστικών συγκοινωνιών, ταξί ή αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις online κρατήσεις καταλυμάτων, καθώς το 40,9% των καταναλωτών αγόρασε υπηρεσίες διαμονής μέσω διαδικτύου. Σημαντική είναι επίσης η ζήτηση για ψηφιακά προϊόντα και περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, παιχνίδια και λογισμικό.

Στις συνδρομητικές υπηρεσίες, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (57%) αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομές για πλατφόρμες streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών γεγονότων, ενώ ακολουθούν οι μουσικές συνδρομές με ποσοστό 16,5%. Οι ηλεκτρονικές αγορές επεκτείνονται και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ μικρότερη είναι η συμμετοχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

