Διευρύνεται το χάσμα στις συντάξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα - Γιατί υπάρχουν δύο ταχύτητες στην απονομή συντάξεων

Διευρύνεται μήνα με το μήνα το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των συνταξιούχων του Δημοσίου και αυτών του ιδιωτικού τομέα και παγιώνεται η εικόνα των πατρικίων και πληβείων.



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του συστήματος «ΉΛΙΟΣ» για το μήνα Δεκέμβριο, η μέση νέα σύνταξη στον Δημόσιο τομέα ανήλθε σε 1.391 ευρώ έναντι 770 ευρώ στον ιδιωτικό. Ένα χάσμα δηλαδή 621 ευρώ, κοινώς οι του Δημοσίου τομέα λαμβάνουν κατά μέσο όρο 80,6% υψηλότερες συντάξεις έναντι αυτών του ιδιωτικού τομέα. Ένα χάσμα που τον Ιούνιο ήταν στα 567 ευρώ, μέσα δηλαδή σε μόλις 6 μήνες, η απόσταση μεγάλωσε 9,5%. Πριν ένα χρόνο η απόσταση ήταν στα 428 ευρώ.



Σύμφωνα με τους ειδικούς τις διαφορές αυτές εξηγεί αρχικά το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ λιγότεροι οι συνταξιούχοι που βγαίνουν στη σύνταξη με 40 χρόνια υπηρεσίας ή έστω κοντά στην 40ετία ασφάλισης.

Επιπλέον κατά κανόνα, οι αμοιβές στο Δημόσιο είναι και υψηλότερες και «ασφαλέστερες» λόγω της μονιμότητας. Η …κινητικότητα του ιδιωτικού τομέα βλάπτει πολλές φορές το εισόδημα αφού μια αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος δεν συνοδεύεται πάντα και από καλύτερες απολαβές.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι πολλοί από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιλέγουν τις χαμηλότερες δυνατές εισφορές, που οδηγούν όμως και σε σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις.



Κάπως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στον Δημόσιο τομέα η μέση νέα σύνταξη πέρυσι ήταν στα 1.150 ευρώ. Έχουμε δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο μια αύξηση 241 ευρώ ή 20,9%. Αντίθετα η αύξηση στον ιδιωτικό τομέα ήταν μόλις 48,5 ευρώ ή 6,3%, από τα 721,5 ευρώ στα 770 ευρώ.



Η μέση σύνταξη γήρατος στην Ελλάδα (άθροισμα κύριας κι επικουρικής) παρουσιάζει μια αύξηση 2,2% σε σχέση με πέρυσι, καθώς αυξήθηκε από τα 1151 ευρώ στα 1177 ευρώ.

Αναλυτικά:

Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 956 ευρώ

Η μέση επικουρική γήρατος στα 221 ευρώ

Η μέση είσπραξη από μέρισμα γήρατος τοποθετείται στα 122 ευρώ

Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι σχεδόν 6 στους 10 συνταξιούχους ( ποσοστό 59,55%) εξακολουθούν να εισπράττουν κάτω από 1000 ευρώ στην κύρια σύνταξη γήρατος. Μόνο στις τσέπες του 41,45% μπαίνουν περισσότερα από 1000 ευρώ μηνιαίως. Μια σχέση όμως που συνεχώς βελτιώνεται – έστω και με βραδύ ρυθμό - καθώς πλέον έχουν απελευθερωθεί οι αυξήσεις στις συντάξεις. Τον Δεκέμβριο του 2024 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 60%-40%. Δεν παύει όμως το 15% περίπου των συνταξιούχων να εισπράττουν έως 500 ευρώ.

Στη χώρα μας στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνταξιούχοι αριθμούσαν σε 2.896.640 αυξημένοι – συμπεριλαμβανομένων και των θανάτων – κατά 38.336. Προστίθεντο δηλαδή στο σύστημα περίπου 3.195 κάθε μήνα.

Πλέον από τα κρατικά ταμεία φεύγουν κάθε μήνα 2,79 δισ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων, αυξημένο κατά 104 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα χρήματα αυτά «μοιράστηκαν» σε:

2.896.640 κύριες συντάξεις

1.393.216 επικουρικές

439.405 μερίσματα

Ειδικά τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν 32.380 αποδόσεις συντάξεων για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, χηρείας κτλ). Από αυτές:

16.869 αφορούσαν τον ΕΦΚΑ

4.167 είχαν να κάνουν με πρώην δημοσίους υπαλλήλους

316 για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ

8.270 για το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές και εφάπαξ)

9 για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδας

2.649 ήταν απονομές μερισμάτων

Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία των συνταξιούχων:

Το 60,7 άνω των 70 ετών και 1 στους 4 άνω των 80 ετών

Τις υψηλότερες συντάξεις εισπράττουν οι μεταξύ 61-65 ετών

