Η μονάδα υπηρεσιών cloud της Amazon, η AWS, παρουσίασε σήμερα διακοπή λειτουργίας, προκαλώντας διακοπή υπηρεσιών για αρκετούς δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές καθώς και ζητήματα συνδεσιμότητας για πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο.

Οι εφαρμογές Snapchat, Reddit, Roblox και Lloyds Bank ήταν μεταξύ αυτών που είδαν χιλιάδες αναφορές από χρήστες που ανέφεραν προβλήματα – με την Downdetector, την εταιρεία παρακολούθησης διακοπών πλατφόρμας, να αναφέρει ότι είχε περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια αναφορές παγκοσμίως, επηρεάζοντας περισσότερες από 1.000 εταιρείες, όπως μεταδίδει το BBC.

Η Amazon αναφέρει ότι έχει διορθώσει το πρόβλημα, το οποίο παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ, στην καρδιά των δραστηριοτήτων cloud computing στη Βόρεια Βιρτζίνια και οι υπηρεσίες ανακάμπτουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC κάποιοι αναφέρουν ότι αν και το Snapchat λειτουργεί ξανά έχουν χάσει όλους τους φίλους τους στην εφαρμογή.

Αν και η διακοπή λειτουργίας της AWS φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον επιλυθεί, οι ειδικοί λένε ότι η κλίμακα και ο αντίκτυπός της έχουν αναδείξει τον κίνδυνο πολλών εταιρειών να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έναν μόνο, κυρίαρχο πάροχο για ζωτικές υποδομές.

Η διακοπή της AWS είναι η πρώτη σοβαρή διαταραχή στο διαδίκτυο μετά την περσινή βλάβη του CrowdStrike που επηρέασε τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται πως η AWS παρέχει κατά παραγγελία (on-demand) υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε εταιρίες, κυβερνήσεις και μεμονωμένα άτομα.

Προβλήματα και στις τράπεζες

Επίσης, η βρετανική τράπεζα Lloyds, καθώς και οι θυγατρικές της Halifax και Bank of Scotland, αντιμετώπισαν χιλιάδες αναφορές για διακοπές στη λειτουργία τους, σύμφωνα με το Downdetector.

Στη συνέχεια, η Lloyds επιβεβαίωσε ότι τα προβλήματα που επηρεάζουν την ίδια και τις θυγατρικές της, Halifax και Bank of Scotland, σχετίζονται με τα σημερινά προβλήματα των υπηρεσιών Amazon Web Services.

«Μπορεί να έχετε δει αναφορές για προβλήματα με τις Amazon Web Services που επηρεάζουν σήμερα έναν αριθμό ιστότοπων και εφαρμογών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X. «Γνωρίζουμε ότι αυτό επηρεάζει ορισμένες από τις υπηρεσίες μας αυτή τη στιγμή. Λυπούμαστε γι' αυτό. Παρακαλούμε να κάνετε υπομονή καθώς το διερευνούμε.»

Άνθρωποι ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στις online εφαρμογές και στα mobile banking, ενώ υπήρξαν επίσης αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σε ορισμένα άτομα έχουν απορρίφθηκαν πληρωμές με κάρτα.

Τα παράπονα παρουσιάστηκαν από το νωρίς το πρωί σήμερα και άρχισαν σταδιακά να αυξάνονται, με δεδομένα από το Down Detector να δείχνουν χιλιάδες αναφορές από χρήστες.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.

Αναλυτικά οι εφαρμογές που παρουσίασαν προβλήματα:

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League

Ακόμη και ο ιστότοπος της φορολογικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, HMRC, φαίνεται ότι επηρεάστηκε.

