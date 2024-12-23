Λογαριασμός
Ομόλογα ύψους 8 δις ευρώ από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

ομολογα

Ομόλογα συνολικού ύψους 8 δις ευρώ θα εκδώσει το 2025 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου.

Σήμερα το δημόσιο άντλησε 500 εκατ ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διαρκείς με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,61% . 

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται αφορολόγητα τα έντοκα γραμμάτια έως και αύριο από τράπεζες και χρηματιστηριακές για ποσά έως 15.000 ευρώ
 

