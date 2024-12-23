Σε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2025 το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, θα τεθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη.

Σε πρώτη φάση αφορά στους καταναλωτές που διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο (μετρητή με δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή).



Το διζωνικό τιμολόγιο αποτελείται από τη μεσημβρινή ζώνη και από τη νυχτερινή ζώνη. Το ωράριο αυτών των ζωνών θα είναι διαφορετικό τον χειμώνα από το καλοκαίρι. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες που είναι πιο φθηνό. Πιο συγκεκριμένα τα ωράρια ανά ζώνη και εποχή, τα οποία θα ισχύουν από Δευτέρα έως και Κυριακή, διαμορφώνονται ως εξής:



➢ Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

➢ Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη, ώστε οι υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας με διζωνικό τιμολόγιο να παραμείνουν σε ισχύ ενσωματώνοντας το νέο ωράριο. Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραμείνει σε διζωνικό τιμολόγιο θα μπορεί να ζητήσει τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης προμήθειας χωρίς κόστος για τον ίδιο (δηλαδή χωρίς κόστος που τυχόν προβλέπεται βάσει σχετικής ρήτρας στην υφιστάμενη σύμβασή του, για την περίπτωση πρόωρης αποχώρησης).

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως υπεύθυνος για την εφαρμογή του ωραρίου μειωμένης τιμολόγησης έχει αναλάβει να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ισχύει το νέο ωράριο μειωμένης τιμολόγησης από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Η μετάβαση στο νέο ωράριο θα γίνει αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των καταναλωτών. Το ίδιο θα ισχύει και για τις όποιες πιθανές μελλοντικές αλλαγές.

Εξαίρεση στην εφαρμογή των παραπάνω, θα αποτελούν περίπου 150.000 καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο ισχύον ωράριο μειωμένης τιμολόγησης, λόγω των προδιαγραφών των υφιστάμενων εγκατεστημένων μετρητών τους. Αυτοί οι καταναλωτές θα ενημερωθούν μέσω επιστολής από την εταιρία προμήθειας ενέργειας με την οποία συνεργάζονται.

Προκειμένου να ισχύσει και γι’ αυτούς το νέο ωράριο, εφόσον επιθυμούν, θα πρέπει να προχωρήσουν σε σχετικό αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Η αλλαγή θα γίνει χωρίς κόστος για τον καταναλωτή.

Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμείνουν ενταγμένοι στο ωράριο μειωμένης τιμολόγησης όπως αυτό ισχύει έως και την 31.1.2025.

Επιπλέον, οι καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το νέο ωράριο μειωμένης τιμολόγησης, μπορούν:

να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ: www.deddie.gr

να κάνουν χρήση της εφαρμογής “my deddie app” (android & IOS) για κινητά & tablets

να καλούν στο 800 400 4000 (χωρίς χρέωση)

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση από τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την έναρξη των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγουμε από τις αρχές Φεβρουαρίου είναι μία πρωτοβουλία που έρχεται ως αποτέλεσμα των πετυχημένων πολιτικών αυτής της κυβέρνησης για την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Τα νοικοκυριά που θα το αξιοποιήσουν, καταναλώνοντας ενέργεια τις ώρες που το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φθηνότερο χάρη στις ΑΠΕ, θα δουν σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές, που έχουν στον “πυρήνα” τους το συμφέρον των καταναλωτών».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε: «Με τη πρωτοβουλία μας για την εισαγωγή του νέου διζωνικού συστήματος τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας ερχόμαστε να αναμορφώσουμε μια σημαντική δυνατότητα των τιμολογίων των οικιακών καταναλωτών, της οποίας ο αναχρονιστικός σχεδιασμός αποστερούσε πολύτιμη ευελιξία και ανταγωνιστικότερες τιμές από τη ζήτηση των νοικοκυριών. Πλέον με τις νέες ζώνες μειωμένης κατανάλωσης φέρνουμε τις φθηνές τιμές των ΑΠΕ πιο κοντά στις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες των νοικοκυριών, συγχρονίζοντας προσφορά και ζήτηση, με γνώμονα την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης του εθνικού μας ενεργειακού πλούτου που δεν είναι άλλος από την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ».



