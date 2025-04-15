Αυξήθηκε η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ζήτηση αυξήθηκε λόγω της έναρξης του κρατικού προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» με στόχο τη στήριξη νέων δανειοληπτών με γενικά ευνοϊκότερους όρους και τελική τιμολόγηση προς αυτούς, ενώ η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, για το α΄ τρίμηνο του 2025

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2025, η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια η ζήτηση στο πρώτο τρίμηνο του έτους παρέμεινε αμετάβλητη.

Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΤτΕ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2025.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ έγιναν πιο χαλαροί σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, καθώς η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό και η φερεγγυότητα των δανειοληπτών, συνέβαλαν στη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών, κυρίως για τα συνήθη δάνεια.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Για το β΄ τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει επίσης σχεδόν αμετάβλητη, παρόλο που η ζήτηση δανείων από τις μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί.

