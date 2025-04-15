Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπονείται σχέδιο για τη στήριξη των πληγεισών περιοχών από την κακοκαιρία Daniel, το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους αρχικού προϋπολογισμού 83,86 εκατ. ευρώ, μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το νέο ολοκληρωμένο σχέδιο, με αξιοποίηση πόρων από τα Προγράμματα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα», που διαχειρίζεται η αρμόδια Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΘΟΟ, περιλαμβάνει δράσεις σε τέσσερις άξονες: υποδομές, απασχόληση, επιχειρηματικότητα, συντονισμός υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται δράσεις για:

Αποκατάσταση των βλαβών δικτύων αποχέτευσης- ύδρευσης στους πληγέντες Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύψους 39,46 εκατ. ευρώ.

Ταμείο Μικροπιστώσεων για 500 επιχειρήσεις- Ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία 500 νέων επιχειρήσεων από πτυχιούχους στις πληγείσες περιοχές, ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Κοινωφελή εργασία 2.182 ανέργων στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας διάρκειας οκτώ μηνών, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ.

Και μηχανισμός υποστήριξης της Περιφερειακής Συντονιστικής Αρχής, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο δύναται να επικαιροποιείται με την προσθήκη νέων δράσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες των Προγραμμάτων.

Τονίζεται δε, ότι οι δράσεις του βρίσκονται σε συμπληρωματικότητα με αυτές που η υλοποίησή τους έχει ήδη προγραμματιστεί μέσω άλλων Προγραμμάτων/χρηματοδοτικών μέσων.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +.



