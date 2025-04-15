Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις γρήγορες αλλαγές των αμερικανικών σχεδίων για επιβολή δασμών, ενώ η μετοχή της LVMH κατέγραψε βουτιά ύστερα από τα απογοητευτικά έσοδα πρώτου τριμήνου από τον μεγαλύτερο στον κόσμο όμιλο ειδών πολυτελείας που αποτυπώνουν τη ζημιά που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6%, στις 10:06 ώρα Ελλάδας, με τους περισσότερους περιφερειακούς δείκτες να κινούνται ανοδικά εκτός της Γαλλίας, που υποχώρησε κατά 0,2%, λόγω της βουτιάς κατά 7,1% της μετοχής της LVMH.

Πτώση σημείωσαν οι ομοειδείς της εταιρίες, με τις μετοχές των Richemont, Kering και Moncler να καταγράφουν απώλειες μεταξύ 2% και 2,8%.

Ωστόσο οι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Βρετανία σημείωσαν άνοδο μεταξύ 0,5% και 0,9%.

Ο δείκτης των αυτοκινητοβιομηχανιών και των εταιριών κατασκευής εξαρτημάτων για οχήματα σημείωσε άνοδο 2,5%, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάποια προσαρμογή στους δασμούς 25% που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων από το Μεξικό, τον Καναδά και άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

