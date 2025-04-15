Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 1,8 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο α' τρίμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ έναντι στόχου 616 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους

Τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν υπέρβαση 1,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.605 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 2.364 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.493 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 616 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.987 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Σημειώνεται ότι ποσό 1.423 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 696 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό των επενδυτικών δαπανών, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Επιπλέον, από τα φορολογικά έσοδα ποσό ύψους 890 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που εισπράχθηκε τον μήνα Μάρτιο, είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο, ενώ ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 526 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ενδεχόμενη είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουάριου – Μαρτίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.691 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.816 εκατ. ευρώ ή 11,44 % έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχονται : α) η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί αρχικά να εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο, εκτιμώμενου ποσού 890 εκατ. ευρώ και β) τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16.896 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.830 εκατ. ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου κυρίως εξαιτίας : α) της είσπραξης τον μήνα Μάρτιο της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε και β) της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (Φ.Π.Α, ΕΦΚ κ.λπ.) και της καλύτερης απόδοσης των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου επηρεάζει σε δημοσιονομικούς όρους το έτος 2024.

Συνεπώς, εξαιρώντας ύψος φορολογικών εσόδων 342 εκατ. ευρώ του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου που προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024, καθώς και ποσό ύψους 890 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Απρίλιο, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 που προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2025, έναντι των στόχων του Προϋπολογισμού εκτιμάται σε 598 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ενδεχόμενη είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.414 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1.629 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.732 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα έσοδα του (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.320 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 315 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.635 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.948 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.646 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.016 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.324 εκατ. ευρώ ή 35,8% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί αρχικά ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο, εκτιμώμενου ποσού 890 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 555 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ από τον στόχο (490 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.131 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 291 εκατ. ευρώ από τον στόχο (840 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025 ανήλθαν στα 16.086 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.152 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18.238 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 781 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.456 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 978 και 445 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Αξιοσημείωτες πληρωμές είναι οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ύψους 455 εκατ. ευρώ, καθώς και η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1.791 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 696 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 1.021 εκατ. ευρώ.

