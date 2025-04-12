Το αυξημένο ενδιαφέρον για το "Σπίτι μου ΙΙ" και η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν τα βασικότερα σημεία που συζήτησαν οι συμμετέχοντες σε πάνελ του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στις 9-12 Απριλίου, με συντονιστή τον Κώστας Παπαχλιμίντζο, Δημοσιογράφο, ΕΡΤ και Εφημερίδα Παραπολιτικά.

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα αγοράς πρώτης κατοικίας το «Σπίτι μου ΙΙ» καθώς έχουν ήδη εγκριθεί 550 εκατ. € από το σύνολο των 2 δισ. € σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Το δεδομένο αυτό δείχνει την ανάγκη που έχει ο κόσμος για να αγοράσει την πρώτη του κατοικία, καθώς ήδη 4.600 συμπολίτες μας έχουν πάρει την πρώτη έγκριση, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι το πρόγραμμα τρέχει από τα μέσα Ιανουαρίου.

Πρόσθεσε, δε, πως υπάρχει πολύ καλή περιφερειακή κατανομή και ότι το ενδιαφέρον για αγορά δε συγκεντρώνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ αποδίδουν και τα έξτρα κίνητρα για τις τρίτεκνες οικογένειες με 368 οικογένειες να έχουν ενταχθεί, αλλά και για περιοχές όπως ο Έβρος, η Ορεστιάδα, το Σουφλί και το Διδυμότειχο.

Ταυτόχρονα τρέχει και το πρόγραμμα Αναβαθμίζω το Σπίτι μου για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ έχουν εγκριθεί άτοκα δάνεια ύψους 20 εκατ. €. Επιπλέον, η τράπεζα συνεχίζει να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με λιγότερα από δέκα άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. € μέσω του ΤΕΠΙΧ με το προϋπολογισμό του να έχει αυξηθεί στα 2,5 δισ. € και να έχει απορροφηθεί ήδη πάνω από 1 δισ. €.

Ένα ακόμα πρόγραμμα που πρόσφατα ξεκίνησε αφορά τις μικροπιστώσεις για κεφάλαιο από 3 έως και 25 χιλιάδες ευρώ, τα οποία δίνονται χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, κάτι που εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλη απήχηση.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε πως στο Ταμείο Ανάκαμψης έγινε δεκτό να υπάρξει μέριμνα για προσιτή στέγαση με το ποσό των 1,3 δισ. €.

Τα χρήματα αυτά προήλθαν από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και χρειάστηκαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις ώστε να πειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά με την πορεία της απορρόφησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Καβαλάκης, η Ελλάδα ανήκει στις λιγοστές χώρες που έχουν κάνει το πέμπτο αίτημα πληρωμής και έχει λάβει το 31% του συνολικού ποσού των 36 δισ. €.

Διευκρίνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μοιράζεται σε δύο σκέλη που είναι οι επιχορηγήσεις και τα χαμηλότοκα δάνεια. Όσον αφορά τις πληρωμές των επιχορηγήσεων αυτές ανέρχονται στο 33% των ενταγμένων έργων, ενώ έχουν δοθεί 423 δάνεια.

Για τα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε ότι αφορούν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ενώ για τα δάνεια σχολίασε ότι είναι προσβάσιμα σε όλους και τα μισά τα έχουν λάβει μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μία άλλη παράμετρος είναι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς οι δράσεις θα πρέπει όχι μόνο να ενταχθούν αλλά και να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026, γεγονός το οποίο θα μάθει τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα να τηρούν απαρέγκλιτα τις προθεσμίες των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.