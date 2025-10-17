Αμετάβλητη στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ», με σταθερές προοπτικές, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η Standard & Poor’s.

Όπως σημειώνει ο οίκος, από το 2023, η Ελλάδα έχει καταγράψει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ. Εκτιμά μάλιστα ότι η χώρα θα καταγράψει για δεύτερη χρονιά φέτος πλεόνασμα, ούσα μία από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που θα αποπληρώσει το καθαρό δημόσιο χρέος σε απόλυτους όρους, για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Προσθέτει επίσης ότι αν και οι εξωγενείς ανισορροπίες είναι αυξημένες, η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τις δημοσιονομικές συνθήκες της ΕΕ προσφέρουν προστασία από τον κίνδυνο σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών. Οι δε οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι σταθερές, ενισχυόμενες από τα επενδυτικά έργα και την ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό τομέα.

Ως εκ τούτου, ο οίκος επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη και τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγησή του για την Ελλάδα με «BBB» και «A-2» αντίστοιχα, με σταθερές προοπτικές, οι εξισορροπούν την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας έναντι των υψηλών αποθεμάτων εξωτερικού και δημόσιου χρέους.

Η S&P προειδοποιεί πάντως ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας ένα η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας παρουσιάση σημαντική επιδείνωση.

Από την άλλη, θα μπορούσε να αναβαθμίσει το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας εάν οι εξωγενείς ανισορροπίες βελτιωθούν ουσιαστικά και βιώσιμα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, όπως σημειώνει, εάν διαπιστωθεί μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές. Παράλληλα, μια σημαντική μείωση του χρέους της χώρας, μεγάλο μέρος του οποίου βαραίνει το δημόσιο, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός οίκος Moody's δεν επικαιροποίησε την αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα «Baa3» με σταθερές προοπτικές.

Ο «χορός» των αξιολογήσεων θα συνεχιστεί στις 7 Νοεμβρίου με την ετυμηγορία της Scope, ενώ την τελευταία αξιολόγηση για φέτος θα δώσει η Fitch, στις 14 Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

