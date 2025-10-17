Με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων ευρώ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην προδημοσίευση πρόσκλησης για τη δράση «Δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών» (Π3-78.1-2), στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027.

Την ανακοίνωση έκαναν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης των αγροτών για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας.

Η νέα δράση αφορά βραχυχρόνια προγράμματα κατάρτισης που καλύπτουν θεματικές ενότητες συναφείς με τους ειδικούς στόχους του ΣΣ ΚΑΠ και τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιμορφώνονται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης.

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι φορείς εθνικής εμβέλειας, ενώ ωφελούμενοι είναι οι ενήλικες αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.ά.). Επιπλέον, ανά πρόγραμμα θα καθορίζονται ειδικοί όροι ή προτεραιότητες συμμετοχής.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες:

www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

