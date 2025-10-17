Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου η οποία διήρκεσε περίπου μια ώρα, ενέκρινε και παρουσίασε τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι κατώτερες συντάξεις πρόκειται να λάβουν αύξηση της τάξης των 20 ευρώ τον μήνα, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι, όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, δεν επέτρεψαν την έγκριση ειδικής οικονομικής βοήθειας για την αγορά σχολικών βιβλίων από τις οικογένειες των μαθητών. Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται μικρή αύξηση της τιμής των τσιγάρων όπως και φορολογικές ελαφρύνεις για χωρισμένους γονείς με χαμηλά εισοδήματα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας στον Τύπο υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της αποφάσισε να αυξήσει κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος υγείας για το 2026, ενώ θα μειωθεί από το 35% στο 33% η φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 28.000 μέχρι 50.000 τον χρόνο. Παράλληλα, δύο δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να διατεθούν για την αναπροσαρμογή των μισθών λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεισφορά στον κρατικό προϋπολογισμό που ζητήθηκε από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες, ύψους μέχρι 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως με «πάγωμα» έκπτωσης φόρου. «Δεν αναμένουμε αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σύστημα της χώρας» διότι «δεν υπήρξε καμία πρόθεση τιμωρίας» και «δεν εγκρίθηκε κανένα είδος φορολόγησης των υπερκερδών», είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

«Θεωρούμε ότι, συνολικά, το βάρος του συγκεκριμένου μέτρου δεν θα είναι δυσβάστακτο, λαμβάνοντας και υπόψη ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και κερδοφόρο τραπεζικό σύστημα», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζορτζέτι.

Η ιταλική κυβέρνηση, τέλος, αποφάσισε ότι η αύξηση των δαπανών στον τομέα της άμυνας, στο διάστημα του επόμενου έτους πρόκειται να καλυφθεί με έκτακτους πόρους εκτός κρατικού προϋπολογισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.